https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hukumet-kapanmisti-abd-ukraynaya-askeri-destek-gorusmelerini-dondurdu-1099871650.html
Hükümet kapanmıştı: ABD, Ukrayna’ya askeri destek görüşmelerini dondurdu
Hükümet kapanmıştı: ABD, Ukrayna’ya askeri destek görüşmelerini dondurdu
Sputnik Türkiye
Batı medyası, ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle Ukrayna’ya askeri yardımla ilgili görüşmelerin askıya alındığını belirtti. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T08:58+0300
2025-10-03T08:58+0300
2025-10-03T09:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
silah yardımı
askeri yardım
batı
rusya
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101982/02/1019820290_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_8cc27e8f2f5f5ea9761dd476629d0f17.jpg
İngiliz The Telegraph gazetesi, Kiev rejiminin Washington’dan, federal hükümetin kapanması nedeniyle silah sevkiyatlarının gecikebileceği konusunda bilgilendirildiğini yazdı.Haberde, “Ukrayna, ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle Amerikan silah sevkiyatlarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu” ifadesini kullandı.Gazeteye konuşan Ukraynalı bir kaynak, ABD’de hükümetin kapanmasının, olası İHA anlaşmasına ilişkin görüşmeleri riske soktuğunu söyledi.Daha önce Wall Street Journal gazetesi, Washington ve Kiev’in, çeşitli tazminatlar karşılığında Ukrayna'nın İHA teknolojilerinin Amerikan ordusuna devrini içeren bir anlaşmayı görüştüğünü bildirmişti.ABD’de hükümetin kapanmasıABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.ABD Temsilciler Meclisi, 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor."Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.Rusya: Ukrayna’ya askeri yardımRusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekat başlatmasıyla baştan ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah sevkiyatları dahil askeri yardım sağlıyor.Kiev rejimine silah sevkiyatlarına karşı çıkan Moskova, Batı’nın askeri yardımının harekatın gidişatını etkilemediğini defalarca kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/g7-ulkeleri-rus-varliklarini-kullanarak-ukraynaya-25-milyardan-dolardan-fazla-kredi-sagladi-1099869163.html
ukrayna
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101982/02/1019820290_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bf757092e9abdd3e5b45bee87f317ae4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, silah yardımı, askeri yardım, batı, rusya, özel askeri harekat
abd, ukrayna, silah yardımı, askeri yardım, batı, rusya, özel askeri harekat
Hükümet kapanmıştı: ABD, Ukrayna’ya askeri destek görüşmelerini dondurdu
08:58 03.10.2025 (güncellendi: 09:06 03.10.2025)
Batı medyası, ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle Ukrayna’ya askeri yardımla ilgili görüşmelerin askıya alındığını belirtti.
İngiliz The Telegraph gazetesi, Kiev rejiminin Washington’dan, federal hükümetin kapanması nedeniyle silah sevkiyatlarının gecikebileceği konusunda bilgilendirildiğini yazdı.
Haberde, “Ukrayna, ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle Amerikan silah sevkiyatlarının gecikebileceği konusunda uyarıda bulundu” ifadesini kullandı.
Gazeteye konuşan Ukraynalı bir kaynak, ABD’de hükümetin kapanmasının, olası İHA anlaşmasına ilişkin görüşmeleri riske soktuğunu söyledi.
Daha önce Wall Street Journal gazetesi, Washington ve Kiev’in, çeşitli tazminatlar karşılığında Ukrayna'nın İHA teknolojilerinin Amerikan ordusuna devrini içeren bir anlaşmayı görüştüğünü bildirmişti.
ABD’de hükümetin kapanması
ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak Senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.
Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.
Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.
"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
Rusya: Ukrayna’ya askeri yardım
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekat başlatmasıyla baştan ABD olmak üzere Batı ülkeleri Ukrayna’ya silah sevkiyatları dahil askeri yardım sağlıyor.
Kiev rejimine silah sevkiyatlarına karşı çıkan Moskova, Batı’nın askeri yardımının harekatın gidişatını etkilemediğini defalarca kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya her türlü silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı.