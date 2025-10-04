https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abd-enerji-bakani-wright-uyardi-nukleer-cephaneligimizi-guvende-tutacak-para-tukeniyor-1099923963.html

ABD Enerji Bakanı Wright uyardı: 'Nükleer cephaneliğimizi güvende tutacak para tükeniyor'

ABD Enerji Bakanı Wright uyardı: 'Nükleer cephaneliğimizi güvende tutacak para tükeniyor'

04.10.2025

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, hükümetin kapalı kalmasının sürmesi durumunda, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin (NNSA) ülkenin nükleer cephaneliğini denetlemeye yetecek bütçesinin sekiz gün içinde tükenebileceği uyarısında bulundu. Wright, fonlar tükendiğinde kurum faaliyetlerinin askıya alınacağını belirtti.Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin Senato’da bir bütçe tasarısı üzerinde uzlaşamaması sebebiyle Amerikan federal hükümeti, yaklaşık yedi yıl sonra ilk kez resmi olarak faaliyetlerini durdurdu.Cuma günü Senato, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu tasarıları oylamış ancak her iki tasarı da yeterli oyu alamamıştı Taraflar krizin sorumluluğunu birbirlerine yüklerken, yeni bir oylamanın 6 Ekim'de yapılması bekleniyor.'Sekiz günlük fonumuz kaldı'Wright yaptığı açıklamada, "Sekiz gün daha fonumuz var. Sonrasında acil durum kapatma prosedürlerine geçmemiz gerekecek ve bu da ülkemizi riske atacak" dedi.Bakan Wright ayrıca kendi bakanlığında görev yapacak 20’den fazla yetkilinin hala Senato onayını beklediğini ve bu gecikmenin sorumlusunun Demokratlar olduğunu dile getirdi. Wright verdiği demeçte, Demokratların gerekli oylamaları bilinçli olarak erteleyerek hükümetin kapalı kalmasına neden olduğunu dile getirdi.Bu yılki bütçe kesintilerinden önce, NNSA ülke genelinde 65 binden fazla federal çalışan ve taşeron personel istihdam ediyordu. Kurum nükleer cephaneliğin bakımı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve ABD Donanması’nın nükleer operasyonlarının denetlenmesi gibi birçok kritik alanda görev yapıyor.ABD Enerji Bakanlığı, son kapanma planında yalnızca 'kritik kontrol operasyonları' ile nükleer silahsızlanma çalışmalarında görevli personelin çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ancak kaç personelin bu kapsama dahil olduğu konusunda sayı verilmedi.ABD Başkanı Donald Trump ise kapanmayı, personel azaltımı ve maaş kesintilerini hayata geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ima etmiş ve bütçe krizinden Demokratları sorumlu tutmuştu.Son hükümet kapanması 22 Aralık 2018’de başlamış ve 35 gün sürmüştü.

