16 yaşındaki kardeşine kaynar suyla saldırdı: Polis ağabeyi yakaladı
16 yaşındaki kardeşine kaynar suyla saldırdı: Polis ağabeyi yakaladı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döken kişi, sosyal medyada yayımladığı video sonrası polis... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
16 yaşındaki kardeşine kaynar su döken şüpheli sosyal medyadan yakalandı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döken kişi, sosyal medyada yayımladığı video sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 yaşındaki kardeşine kaynar suyla saldırdı: Polis ağabeyi yakaladı

00:32 04.10.2025 (güncellendi: 00:33 04.10.2025)
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döken kişi, sosyal medyada yayımladığı video sonrası polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 yaşındaki kardeşine kaynar su döken şüpheli sosyal medyadan yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döken kişi, sosyal medyada yayımladığı video sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
