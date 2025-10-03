https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-aciklamasi-tehdit-devam-ettigi-surece-katilmasina-izin-1099889629.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: 'Tehdit devam ettiği sürece katılmasına izin vermeyeceğiz'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: 'Tehdit devam ettiği sürece katılmasına izin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kopenhag’daki Avrupa Politik Topluluğu 7. Zirvesi sonrası yaptığı görüşmede Türkiye'nin 'casus... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T15:29+0300

2025-10-03T15:29+0300

2025-10-03T15:35+0300

dünya

safe

nato

almanya

ukrayna

avrupa

türkiye

kaja kallas

yunanistan

kiryakos miçotakis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087804003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0b49f111715224168033308f839e1b0.jpg

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Politik Topluluğu’nun Kopenhag’daki toplantısı sonrası yaptığı görüşmeyle ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Kuşkusuz Türkiye, casus belli (savaş nedeni) meselesini masada tutmaya devam ettiği ve Yunan adalarının egemenliğini gri bölgeler teorisiyle sorguladığı sürece, Yunanistan, Türkiye’nin SAFE programına katılımına asla onay vermeyecektir" dedi.Miçotakis açıklamasında ayrıca NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Türkiye’nin programa katılımıyla ilgili olarak Yunanistan’ın tutumunu doğrudan kendisine sorduğunu belirtti.Medyaya verdiği demeçte Miçotakis, bu konuyu Alman Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmediğini; Merz ile görüşmenin Avrupa gündemindeki ortak savunma politikası ve Almanya’nın üstlenmesi gereken girişimler üzerine odaklandığını açıkladı.Miçotakis Türkiye ile ilgili açıklamasını, “Sayın Rutte ile Yunanistan’ın Türkiye’ye ilişkin tutumu ve kırmızı çizgileri konusunda son derece nettim” cümlesiyle tamamladı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu'nda Türkiye'nin aday ülke olarak Birliğin yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'nin (SAFE) bir parçası olmasıyla ilgili soruyu yanıtlamıştı."AB'de güvenlik ve savunma konusunda aldığımız kararlar masaya çok fazla yeni para getiriyor" diyen Kallas, "Bu üye ülkelere kredi alma veya ortak tedarik, ortak projeler yapmak için kredi alma kaldıracı sağlıyor. Aslında bunun anlamı hem parayı almak hem de Türkiye gibi ortaklarımızla işbirliği yapmak" cümlelerini kaydetmişti.SAFE nedir?Avrupa Birliği Konseyi tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde kabul edilen SAFE (Security Action for Europe), AB savunma sanayini desteklemek ve kritik kabiliyet boşluklarını kapatmaya odaklanarak savunma hazırlığını hızlandırmak amacıyla üye devletlere acil ve büyük yatırımlar için finansal destek sağlamayı amaçlayan yeni bir finansal araç olarak ortaya atılmıştı.SAFE kapsamında, savunma kabiliyetlerine yatırım yapmak için finansal yardım talep eden üye devletlere uzun vadeli ve toplamda 150 milyar euroya kadar kredi sağlanması planlanmıştı. Bu krediler ile Avrupa savunma sanayinin ihtiyaç duyulması halinde gerekli ekipmanı teslim edebilmesini sağlamak üzere acil ve büyük çaplı tedarik faaliyetlerini finanse etmesi düşünülmüştü.Etkisinin maksimize edilmesi amacıyla bu projeler, SAFE’ten faydalanan en az bir üye devlet ile diğer üye devletlerin yanı sıra Ukrayna ve EFTA-EEA ülkelerini içeren ortak tedarik temelli olarak ortaya atılmıştı.Yeni programın finansmanı için AB borçlanması ile talepte bulunan üye devletlere 'cazip' yapıda uzun vadeli krediler sunulmasına imkan tanınacağı bildirilmişti.SAFE ne tür harcamaları destekliyor?SAFE'in öncelikli savunma ürünlerini iki kategori altında destekleyeceği ifade edilmişti:Kategori 1Kategori 2

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html

almanya

ukrayna

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

safe, nato, almanya, ukrayna, avrupa, türkiye, kaja kallas, yunanistan, kiryakos miçotakis