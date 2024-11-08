https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html
Başbakan Miçotakis Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdi: ‘Yunanistan bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geliyor’
Başbakan Miçotakis Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdi: ‘Yunanistan bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geliyor’
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Miçotakis, Ankara ve Atina... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T20:54+0300
2024-11-08T20:54+0300
2024-11-08T20:54+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
hakan fidan
yorgo gerapetritis
münhasır ekonomik bölge
kıta sahanlığı
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis gazetecilere yaptığı açıklamada gayriresmi Avrupa Konseyi Zirvesi'nin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmeden bulundu.Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Miçotakis, komşuluk ilişkilerinde hedefin normallik olması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kez resmi olarak bir araya geldim. Ne zaman gayriresmi olarak görüşme fırsatımız olsa nazik bir şekilde konuşacağız zira aralarındaki büyük farklılıklara rağmen iyi ilişkilere sahip olması gereken komşu devletler için bunun uygun olduğuna inanıyorum" cümlesini kaydetti.'Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlığımız için hala ortak bir çerçeve yok'Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın bugün Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Miçotakis, iki bakanın açıklamalarının Türkiye ile mevcut iyi iklimi teyit ettiğini belirterek münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki görüşmenin çerçevesinin şimdilik belirlenmediğini vurguladı.Miçotakis açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kaydedilen ilerlemenin her iki tarafça da kabul edilen kapsamlı bir kaydı olduğunu da belirten Miçotakis, "Ege adalarında turizmi büyük ölçüde destekleyen ekspres vizelerin çok başarılı bir şekilde verilmesi, mülteci konusunda sahip olduğumuz iyi işbirliği, daha da iyi hale gelebilecek uluslararası örgütlerdeki işbirliğimiz. Tüm bunlar doğru yönde atılmış adımlardır" dedi.‘Güçlü silahlı kuvvetlerimiz ile istikrarlı ve büyüyen bir ekonomimimiz var’Açıklamasında Türkiye tarafı ile aralarında olan tartışmalarda güçlü bir pozisyondan geldiklerini öne süren Miçotakis, Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdiği açıklamasını şu cümleler ile tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/disisleri-bakani-fidan-atinada-yunan-meslektasi-ile-gorustu-multeciler-konusunda-isbirligi-yapmaya-1090189008.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yorgo gerapetritis, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yorgo gerapetritis, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı
Başbakan Miçotakis Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdi: ‘Yunanistan bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geliyor’
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Miçotakis, Ankara ve Atina arasındaki münasebetleri sakin sularda sürmeye devam edilmesini gerektiğini ancak ortak bir zemine sahip olunmayan konularda Yunanistan'ın güçlü bir pozisyona sahip olduğunu öne sürdü.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis gazetecilere yaptığı açıklamada gayriresmi Avrupa Konseyi Zirvesi'nin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmeden bulundu.
Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Miçotakis, komşuluk ilişkilerinde hedefin normallik olması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kez resmi olarak bir araya geldim. Ne zaman gayriresmi olarak görüşme fırsatımız olsa nazik bir şekilde konuşacağız zira aralarındaki büyük farklılıklara rağmen iyi ilişkilere sahip olması gereken komşu devletler için bunun uygun olduğuna inanıyorum" cümlesini kaydetti.
'Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlığımız için hala ortak bir çerçeve yok'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın bugün Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Miçotakis, iki bakanın açıklamalarının Türkiye ile mevcut iyi iklimi teyit ettiğini belirterek münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki görüşmenin çerçevesinin şimdilik belirlenmediğini vurguladı.
Miçotakis açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Hem Sayın Gerapetritis'in hem de Sayın Fidan'ın açıklamalarını gördüm ve bunlar inşa edebileceğimiz iyi iklimi teyit ediyor ancak münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlığımız için hala ortak bir çerçeve yok.
Kaydedilen ilerlemenin her iki tarafça da kabul edilen kapsamlı bir kaydı olduğunu da belirten Miçotakis, "Ege adalarında turizmi büyük ölçüde destekleyen ekspres vizelerin çok başarılı bir şekilde verilmesi, mülteci konusunda sahip olduğumuz iyi işbirliği, daha da iyi hale gelebilecek uluslararası örgütlerdeki işbirliğimiz. Tüm bunlar doğru yönde atılmış adımlardır" dedi.
‘Güçlü silahlı kuvvetlerimiz ile istikrarlı ve büyüyen bir ekonomimimiz var’
Açıklamasında Türkiye tarafı ile aralarında olan tartışmalarda güçlü bir pozisyondan geldiklerini öne süren Miçotakis, Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdiği açıklamasını şu cümleler ile tamamladı:
Endişe duyanlara birçok kez söylediğim hususu tekrar edeceğim: Yunanistan'ın bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geldiğini ve güçlü bir silahlı kuvvetlere, istikrarlı ve büyüyen bir ekonomiye, pozisyonlarımızın haklılığını kabul eden bir siyasi ittifaklar çerçevesine ve Yunan tezlerini koruyan Avrupa Konseyi kararlarına sahip bir ülke olduğumuzu yinelemek istiyorum. Elbette konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Temel meselemiz üzerinde anlaşmaya varacak bir çerçeve bulamasak bile nihayetinde her iki halkın da yararına olacağını düşündüğüm 'sakin suları' korumak olmalıdır.