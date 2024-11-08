https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/basbakan-micotakis-turk-yunan-munasebetlerini-degerlendirdi-yunanistan-bu-tartismaya-guclu-bir-1090202703.html

Başbakan Miçotakis Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdi: ‘Yunanistan bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geliyor’

Başbakan Miçotakis Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdi: ‘Yunanistan bu tartışmaya güçlü bir pozisyondan geliyor’

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile Yunanistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Miçotakis, Ankara ve Atina... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T20:54+0300

2024-11-08T20:54+0300

2024-11-08T20:54+0300

dünya

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

türkiye

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

hakan fidan

yorgo gerapetritis

münhasır ekonomik bölge

kıta sahanlığı

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis gazetecilere yaptığı açıklamada gayriresmi Avrupa Konseyi Zirvesi'nin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmeden bulundu.Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Budapeşte'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Miçotakis, komşuluk ilişkilerinde hedefin normallik olması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kez resmi olarak bir araya geldim. Ne zaman gayriresmi olarak görüşme fırsatımız olsa nazik bir şekilde konuşacağız zira aralarındaki büyük farklılıklara rağmen iyi ilişkilere sahip olması gereken komşu devletler için bunun uygun olduğuna inanıyorum" cümlesini kaydetti.'Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlığımız için hala ortak bir çerçeve yok'Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın bugün Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Miçotakis, iki bakanın açıklamalarının Türkiye ile mevcut iyi iklimi teyit ettiğini belirterek münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konusundaki görüşmenin çerçevesinin şimdilik belirlenmediğini vurguladı.Miçotakis açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kaydedilen ilerlemenin her iki tarafça da kabul edilen kapsamlı bir kaydı olduğunu da belirten Miçotakis, "Ege adalarında turizmi büyük ölçüde destekleyen ekspres vizelerin çok başarılı bir şekilde verilmesi, mülteci konusunda sahip olduğumuz iyi işbirliği, daha da iyi hale gelebilecek uluslararası örgütlerdeki işbirliğimiz. Tüm bunlar doğru yönde atılmış adımlardır" dedi.‘Güçlü silahlı kuvvetlerimiz ile istikrarlı ve büyüyen bir ekonomimimiz var’Açıklamasında Türkiye tarafı ile aralarında olan tartışmalarda güçlü bir pozisyondan geldiklerini öne süren Miçotakis, Türk-Yunan münasebetlerini değerlendirdiği açıklamasını şu cümleler ile tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/disisleri-bakani-fidan-atinada-yunan-meslektasi-ile-gorustu-multeciler-konusunda-isbirligi-yapmaya-1090189008.html

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, hakan fidan, yorgo gerapetritis, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı