https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ysk-chp-istanbul-il-kongresinin-yapilmasina-onay-verdi-1099898008.html
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına onay verdi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına onay verdi
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim 2025 Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını açıkladı. YSK da başvuru... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T21:24+0300
2025-10-03T21:24+0300
2025-10-03T21:28+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ysk
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kongre
kongre binası
i̇stanbul kongre merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d48b262aabbc78c430b489db42a04d6.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim Pazar günü Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını duyurdu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da başvuru üzerine kongrenin yapılmasına onay vererek işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi. Çoğunluk sağlanamazsa kongre aynı gün saat 13.00’te yeter sayısı aranmadan devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-yeni-gelisme-mahkemeden-gursel-tekin-karari-1099876086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7cff53c08dc900a10fce961c949c8da5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ysk, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kongre, kongre binası, i̇stanbul kongre merkezi
türkiye, ysk, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kongre, kongre binası, i̇stanbul kongre merkezi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına onay verdi
21:24 03.10.2025 (güncellendi: 21:28 03.10.2025)
CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim 2025 Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını açıkladı. YSK da başvuru üzerine kongrenin yapılmasına karar verdi ve işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim Pazar günü Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da başvuru üzerine kongrenin yapılmasına onay vererek işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi. Çoğunluk sağlanamazsa kongre aynı gün saat 13.00’te yeter sayısı aranmadan devam edecek.