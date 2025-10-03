https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ysk-chp-istanbul-il-kongresinin-yapilmasina-onay-verdi-1099898008.html

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına onay verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına onay verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim 2025 Pazar günü İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını açıkladı. YSK da başvuru... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan İl Kongresi’nin 19 Ekim Pazar günü Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacağını duyurdu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da başvuru üzerine kongrenin yapılmasına onay vererek işlemlerin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi. Çoğunluk sağlanamazsa kongre aynı gün saat 13.00’te yeter sayısı aranmadan devam edecek.

