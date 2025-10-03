Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-yeni-gelisme-mahkemeden-gursel-tekin-karari-1099876086.html
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Sputnik Türkiye
CHP'de Kasım 2023'te Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T11:09+0300
2025-10-03T11:12+0300
türki̇ye
özgür çelik
gürsel tekin
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383695_0:148:2838:1744_1920x0_80_0_0_7ca954f8791edb1798aa557c0cf2d9fb.jpg
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında 2 Ekim 2025 tarihinde alınan tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanması gerektiğine hükmetti.Duruşma 21 Kasım’a ertelendiMahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/memur-ve-emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-3-aylik-enflasyon-farki-belli-oldu-1099872566.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383695_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_a44112819cdb213b210bdfe3854cb016.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür çelik, gürsel tekin, mahkeme
özgür çelik, gürsel tekin, mahkeme

CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı

11:09 03.10.2025 (güncellendi: 11:12 03.10.2025)
© AA / Muhammed Ali YiğitGürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
CHP'de Kasım 2023'te Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar veren mahkeme, davayı 21 Kasım'a erteledi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında 2 Ekim 2025 tarihinde alınan tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanması gerektiğine hükmetti.

Duruşma 21 Kasım’a ertelendi

Mahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.
Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar verildi.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
EKONOMİ
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала