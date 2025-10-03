https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-yeni-gelisme-mahkemeden-gursel-tekin-karari-1099876086.html
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
CHP'de Kasım 2023'te Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T11:09+0300
2025-10-03T11:09+0300
2025-10-03T11:12+0300
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında 2 Ekim 2025 tarihinde alınan tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanması gerektiğine hükmetti.Duruşma 21 Kasım’a ertelendiMahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar verildi.
türki̇ye
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
11:09 03.10.2025 (güncellendi: 11:12 03.10.2025)
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında 2 Ekim 2025 tarihinde alınan tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanması gerektiğine hükmetti.
Duruşma 21 Kasım’a ertelendi
Mahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.
Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar verildi.