CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında 2 Ekim 2025 tarihinde alınan tedbir kararına yapılan itirazın istinaf sürecinin tamamlanması gerektiğine hükmetti.Duruşma 21 Kasım’a ertelendiMahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı 21 Kasım 2025 tarihine erteledi.Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak görevini sürdürmesine de karar verildi.

