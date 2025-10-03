https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/venezuella-savunma-bakani-karayiplerde-ulke-kiyilarina-yakin-5ten-fazla-savas-ucagi-tespit-edildi-1099868341.html
Venezüella Savunma Bakanı: Karayipler’de ülke kıyılarına yakın 5’ten fazla savaş uçağı tespit edildi
Venezüella Savunma Bakanı: Karayipler’de ülke kıyılarına yakın 5’ten fazla savaş uçağı tespit edildi
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Venezüella’nın kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5’ten fazla savaş uçağı tespit... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi’nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5’ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini bildirdi. Lopez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, Karayip Denizi’ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini söyledi.Bakan, Venezüella Entegre Hava Savunma Sistemi aracılığıyla ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5’ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini belirtti. Lopez, tespit edilen uçakların varlığını 'provokasyon' ve 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak tanımladı.Lopez, açıklamasında ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine tepki göstererek, “Dünyanın önünde, ABD hükümetinin Venezüella halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.Bakan, Porto Riko’da konuşlu F-35 uçaklarının Venezüella’ya yaklaştığına ilişkin tespitleri olduğunu ve bu uçakları izlediklerini, bunun kendilerini korkutmadığını ekledi. Lopez ayrıca, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatları doğrultusunda senaryolara hazırlandığını aktararak "ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını devreye sokar ve seferberlik ilan ederiz." diye konuştu.
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi’nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5’ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini bildirdi. Lopez, devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, Karayip Denizi’ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini söyledi.
Bakan, Venezüella Entegre Hava Savunma Sistemi aracılığıyla ülkenin kuzey kıyıları ve çevresindeki Karayip hava sahasında 5’ten fazla savaş uçağı tespit ettiklerini belirtti. Lopez, tespit edilen uçakların varlığını 'provokasyon' ve 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak tanımladı.
Lopez, açıklamasında ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine tepki göstererek, “Dünyanın önünde, ABD hükümetinin Venezüella halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Bakan, Porto Riko’da konuşlu F-35 uçaklarının Venezüella’ya yaklaştığına ilişkin tespitleri olduğunu ve bu uçakları izlediklerini, bunun kendilerini korkutmadığını ekledi. Lopez ayrıca, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatları doğrultusunda senaryolara hazırlandığını aktararak "ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını devreye sokar ve seferberlik ilan ederiz." diye konuştu.