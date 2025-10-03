https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/unlu-rapci-sean-diddy-combstan-mahkemeye-mektup-gecmis-hatalarimin-sorumlulugunu-aliyorum-1099873585.html

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye mektup: 'Geçmiş hatalarımın sorumluluğunu alıyorum'

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye mektup: 'Geçmiş hatalarımın sorumluluğunu alıyorum'

Sputnik Türkiye

Hip-hop yıldızı Sean 'Diddy' Combs, cezası açıklanmadan bir gün önce yazdığı mektupta geçmişteki şiddet ve hatalarını kabul ederek özür diledi. Eski sevgilisi... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T10:29+0300

2025-10-03T10:29+0300

2025-10-03T10:29+0300

yaşam

sean combs

p. diddy

cinsel saldırı

cassie ventura

mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095158852_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_784b3949dabac7ab6591e1eef409afd9.jpg

Hip-hop dünyasının en tanınan isimlerinden Sean "Diddy" Combs, yakında açıklanacak cezası öncesinde mahkemeye yazdığı mektupta geçmiş hatalarını kabul ederek özür diledi. 55 yaşındaki rapçi, Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak, “Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” ifadelerini kullandı.Combs, temmuz ayında görülen davada fuhuşla ilgili iki suçtan mahkum edilirken, cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarından beraat etmişti. Savcılar 11 yıl hapis cezası talep ederken, savunma tarafı 14 ayla sınırlı bir cezanın yeterli olduğunu savunuyor. Bu durumda Combs’un, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurulduğunda, kısa sürede serbest kalma ihtimali bulunuyor.'Geçmiş hatalarımın sorumluluğunu alıyorum'Mektubunda “Tüm yanlışlarımın sorumluluğunu üstleniyorum. Geçmişimden kaçmayı bıraktım. Uyuşturucu bağımlılığı ve öfke sorunlarımı kabul ediyorum” diyen Combs, hapiste geçirdiği zamanın kendisini değiştirdiğini ve ilk kez 25 yıldır tamamen ayık olduğunu söyledi.2016’da Los Angeles’taki bir otelde eski sevgilisi Cassie Ventura’ya saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntülerine de değinen rapçi, “O anı her gün tekrar tekrar yaşıyorum. Sevgilime şiddet uygulamak en büyük hatamdı” ifadelerini kullandı.Cassie Ventura ise mahkemeye gönderdiği dilekçede yargıçtan Combs’a karşı “yumuşak davranmaması” çağrısı yaptı. Ventura, geçmişte şiddete ve baskıya maruz kaldığını belirterek güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.Ailesinden ikinci bir şans istediCombs, yargıca “Benim için merhamet edin. Çocuklarıma, 84 yaşındaki anneme ve topluma karşı sorumluluklarımı yerine getirmem için bana ikinci bir şans verin” diyerek af diledi.Combs’un cezası yakında açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/unlu-rapci-sean-diddy-combs-icin-11-yil-hapis-talebi-1099786191.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sean combs, p. diddy, cinsel saldırı, cassie ventura, mahkeme