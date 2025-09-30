https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/unlu-rapci-sean-diddy-combs-icin-11-yil-hapis-talebi-1099786191.html

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs için 11 yıl hapis talebi

ABD’li rap müzik yıldızı Sean 'Diddy' Combs’un, kadınlara şiddet ve zorla fuhuş suçlarından mahkumiyetinin ardından savcılar, en az 11 yıl 3 ay hapis cezası... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD’de federal savcılar, ünlü rapçi ve yapımcı Sean 'Diddy' Combs için 11 yıldan fazla hapis cezası talep etti. New York’taki federal mahkemeye sunulan dosyada, Combs’un “pişmanlık göstermediği” ve mağdurlarını hala korkutmaya devam ettiği ifade edildi.'Hala kabuslarla yaşıyorum'Savcılar, Combs’un “suçlarının ciddiyetinin altını çizerek” en az 11 yıl 3 ay hapis cezası alması gerektiğini belirtti. Dosyaya eklenen mağdur mektuplarında, sanatçının eski sevgilisi Casandra “Cassie” Ventura, yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, uyuşturucu ve tehditlerle baskı altında tutulduğunu anlattı. Cassie, “Onun ya da çevresinin bana ve aileme zarar vermesinden korkuyorum” dedi.Mann Yasası ihlali ve suçlamalar55 yaşındaki Combs, Temmuz ayında “Mann Yasası”nı ihlalden suçlu bulunmuştu. Bu yasa, eyaletler arası zorla fuhuş ve insan ticaretini yasaklıyor. Mahkeme, Combs’un sevgililerini erkek seks işçileriyle birlikte olmaya zorladığını, bu buluşmaları yönettiğini ve bazılarını kayda aldığını tespit etmişti.Her bir suçtan 10 yıla kadar hapis öngören davada, Combs toplamda 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak savcılar en az 11 yıl talep ederken, savunma tarafı 14 ayla sınırlı bir ceza verilmesini istiyor.Mahkeme cuma günü kararı açıklayacakR&B şarkıcısı Cassie dışında, “Jane” takma adıyla ifade veren bir başka eski sevgili de Combs’un kendisini dövdüğünü ve cinsel baskıya maruz bıraktığını anlattı.Hakim Arun Subramanian daha önce Combs’un 50 milyon dolarlık kefalet teklifini reddetmiş, sanatçının “kaçma riski ve tehlike” oluşturduğunu belirtmişti.Ünlü yapımcının cezası Cuma günü açıklanacak.

