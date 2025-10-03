https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/unlu-cay-devi-turkiye-pazarindan-cekiliyor-39-yillik-uretim-faaliyetlerini-durdurdu-1099884410.html
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu
Sputnik Türkiye
İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Üretim tesislerini Özgür Çay'a devretti. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T13:49+0300
2025-10-03T13:49+0300
2025-10-03T13:49+0300
ekonomi̇
lipton
rize
fındıklı
rekabet kurulu
çay
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg
Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Şirket Rize’deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay’a devredileceğini açıkladı. Rekabet Kurulu kararı bekleniyorŞirket devir işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada da, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denildi. 'İki fabrikamızı sattık'Patronlar Dünyası'nın haberine göre, açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/ilber-ortaylinin-turkiyede-iyi-cay-olmaz-sozlerine-caykurdan-yanit-buyuk-haksizlik-olarak-goruyoruz-1099532008.html
rize
fındıklı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84f6f6e5a073865f5a66844873407503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lipton, rize, fındıklı, rekabet kurulu, çay, türkiye
lipton, rize, fındıklı, rekabet kurulu, çay, türkiye
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu
İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Üretim tesislerini Özgür Çay'a devretti.
Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Şirket Rize’deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay’a devredileceğini açıkladı.
Rekabet Kurulu kararı bekleniyor
Şirket devir işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada da, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denildi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir."