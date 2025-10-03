https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/unlu-cay-devi-turkiye-pazarindan-cekiliyor-39-yillik-uretim-faaliyetlerini-durdurdu-1099884410.html

Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu

Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Üretim tesislerini Özgür Çay'a devretti. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T13:49+0300

2025-10-03T13:49+0300

2025-10-03T13:49+0300

ekonomi̇

lipton

rize

fındıklı

rekabet kurulu

çay

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087014676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd9333a38cef3589ab04d66b2cf0e0d7.jpg

Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Şirket Rize’deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay’a devredileceğini açıkladı. Rekabet Kurulu kararı bekleniyorŞirket devir işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada da, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denildi. 'İki fabrikamızı sattık'Patronlar Dünyası'nın haberine göre, açıklamanın devamında da şu ifadeler yer aldı: "Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/ilber-ortaylinin-turkiyede-iyi-cay-olmaz-sozlerine-caykurdan-yanit-buyuk-haksizlik-olarak-goruyoruz-1099532008.html

rize

fındıklı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lipton, rize, fındıklı, rekabet kurulu, çay, türkiye