İlber Ortaylı'nın 'Türkiye’de iyi çay olmaz' sözlerine ÇAYKUR'dan yanıt: 'Büyük haksızlık olarak görüyoruz'
İlber Ortaylı'nın 'Türkiye’de iyi çay olmaz' sözlerine ÇAYKUR'dan yanıt: 'Büyük haksızlık olarak görüyoruz'
20.09.2025
Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgilerin bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmesine öncülük edecek olan 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çay ürününün getirmiş olduğu refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam sürecinin başladığı kaydedildi.Bölgede üretilen çayın Türk insanının beğenisini kazandığı vurgulanan açıklamada şu cümleler yer aldı:Açıklamada, çayla ilgili talihsiz ifadelerin dile getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba, hangisi olduğu fark etmeksizin hepsine sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle" denildi.İlber Ortaylı ne demişti?ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada isim belirtilmezken akıllara İlber Ortaylı'nın Rize Çayı'na yönelik yaptığı açıklama geldi.Prof. Dr Ortaylı, Youtube'ta yayımlana bir program da Rize çayını sevmediğini belirterek, “Rizeliler çay yerine mandalina yetiştirsin, dünyanın en güzel mandalinası orada yetişiyor" demişti.Çayı çok sevdiğini ancak Rize çayını beğenmediğini ifade eden Ortaylı, şu cümleleri kaydetmişti:
Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgilerin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmesine öncülük edecek olan 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çay ürününün getirmiş olduğu refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam sürecinin başladığı kaydedildi.
Bölgede üretilen çayın Türk insanının beğenisini kazandığı vurgulanan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Türkiye, kişi başına çay tüketiminin yıllık 3.5 kilogram ile dünyada en fazla olduğu ülke haline gelmiştir. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken yönetici odalarında bizden önce çalışmış yılgınlık nedir bilmeyen idarecilerin, çay fabrikalarında bizden önce çalışmış çaya aşık yürekli işçilerin, çay bahçelerinde bizden önce çalışmış dağ, taş, yamaç demeden bir oya işler gibi çay bahçelerini tesis eden çiftçilerin mücadelelerini yüreğimizde hissederek çalışıyoruz.
Açıklamada, çayla ilgili talihsiz ifadelerin dile getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:
Son günlerde kendi üretmiş olduğumuz değerlerimize yönelik dile getirilen talihsiz ifadelerin hem bizleri hem de bu değerleri üreten, bugünlere getiren emektar insanlarımızı fazlasıyla incittiğini belirtmek isteriz. Üstelik dünyadaki benzerlerinden farklı olarak kimyasal kullanılmadan üretildiği için sağlık bakımından bambaşka bir konumda bulunan kendi çayımıza yönelik bir tavrın söz konusu olmasını ise bu değere yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz.
Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba, hangisi olduğu fark etmeksizin hepsine sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle" denildi.
İlber Ortaylı ne demişti?
ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada isim belirtilmezken akıllara İlber Ortaylı'nın Rize Çayı'na yönelik yaptığı açıklama geldi.
Prof. Dr Ortaylı, Youtube'ta yayımlana bir program da Rize çayını sevmediğini belirterek, “Rizeliler çay yerine mandalina yetiştirsin, dünyanın en güzel mandalinası orada yetişiyor" demişti.
Çayı çok sevdiğini ancak Rize çayını beğenmediğini ifade eden Ortaylı, şu cümleleri kaydetmişti:
Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce çay üretimini bırakıp mandalina yetiştirmeye dönsün. Dünyanın en güzel mandalinası Rize’de yetişiyor. Akıllı biri bunlara çay işini bozmuş. Türkiye’de iyi çay olmaz; en iyisini Hindistan’dan ya da Çin’den getirirsiniz.