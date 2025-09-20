https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/ilber-ortaylinin-turkiyede-iyi-cay-olmaz-sozlerine-caykurdan-yanit-buyuk-haksizlik-olarak-goruyoruz-1099532008.html

İlber Ortaylı'nın 'Türkiye'de iyi çay olmaz' sözlerine ÇAYKUR'dan yanıt: 'Büyük haksızlık olarak görüyoruz'

İlber Ortaylı'nın 'Türkiye’de iyi çay olmaz' sözlerine ÇAYKUR'dan yanıt: 'Büyük haksızlık olarak görüyoruz'

20.09.2025

Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgilerin bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmesine öncülük edecek olan 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çay ürününün getirmiş olduğu refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam sürecinin başladığı kaydedildi.Bölgede üretilen çayın Türk insanının beğenisini kazandığı vurgulanan açıklamada şu cümleler yer aldı:Açıklamada, çayla ilgili talihsiz ifadelerin dile getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba, hangisi olduğu fark etmeksizin hepsine sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle" denildi.İlber Ortaylı ne demişti?ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada isim belirtilmezken akıllara İlber Ortaylı'nın Rize Çayı'na yönelik yaptığı açıklama geldi.Prof. Dr Ortaylı, Youtube'ta yayımlana bir program da Rize çayını sevmediğini belirterek, “Rizeliler çay yerine mandalina yetiştirsin, dünyanın en güzel mandalinası orada yetişiyor" demişti.Çayı çok sevdiğini ancak Rize çayını beğenmediğini ifade eden Ortaylı, şu cümleleri kaydetmişti:

