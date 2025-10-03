Türkiye
UAEA: Grossi, Zaporojye NGS’nin enerji tedarikinin yeniden sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile görüşüyor
UAEA: Grossi, Zaporojye NGS’nin enerji tedarikinin yeniden sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile görüşüyor
03.10.2025
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
rafael mariano grossi
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Genel Direktör Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santrali’nin dış enerji tedarikinin yeniden sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile detaylı öneriler üzerinde görüşmeler yaptığı belirtildi.UAEA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, son on gündür acil durum yedek güç kaynağıyla çalışan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne dışarıdan güç sağlanması konusunda Rusya ve Ukrayna ile ayrıntılı önerileri görüşüyor” ifadelerine yer verildi.23 Eylül’de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateş açması sonucu santralin dış enerji bağlantısı kesilmiş ve 750 kW'lık ‘Dneprovskaya’ yüksek gerilim hattı devre dışı kalmıştı. Santralin güvenliği için gerekli olan elektrik şu anda yedek dizel jeneratörlerden sağlanıyor. Santraldeki Ferrosplavnaya-1 yedek hattı ise 7 Mayıs'ta devre kapatılmıştı.
2025
22:39 03.10.2025
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Genel Direktör Rafael Mariano Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santrali’nin dış enerji tedarikinin yeniden sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile detaylı öneriler üzerinde görüşmeler yaptığı belirtildi.
UAEA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, son on gündür acil durum yedek güç kaynağıyla çalışan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne dışarıdan güç sağlanması konusunda Rusya ve Ukrayna ile ayrıntılı önerileri görüşüyor” ifadelerine yer verildi.
23 Eylül’de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateş açması sonucu santralin dış enerji bağlantısı kesilmiş ve 750 kW'lık ‘Dneprovskaya’ yüksek gerilim hattı devre dışı kalmıştı. Santralin güvenliği için gerekli olan elektrik şu anda yedek dizel jeneratörlerden sağlanıyor. Santraldeki Ferrosplavnaya-1 yedek hattı ise 7 Mayıs'ta devre kapatılmıştı.
