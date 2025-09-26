Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-ukraynadaki-durumu-gorustuk-1099705335.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştük
UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştük
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğünü açıkladı. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T19:11+0300
2025-09-26T19:08+0300
dünya
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
vladimir putin
ukrayna
zaporojye nükleer güç santrali
rossiya 24
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081449885_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_016ddd87d29a938f183961c3a9e3c57e.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede uluslararası gündeme dair konuları ve Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını belirtti.Grossi, “Uluslararası gündeme dair konuları konuştuk. Elbette Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma durumunu, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile ilgili konuları ve oradaki güvenlik meselelerini ele aldık. Ayrıca genel durumun hangi yönde ilerlediğini konuştuk” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/canli-putin-kuresel-atom-forumunda-konusuyor-1099658355.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081449885_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_c4c7edae5e181132b69f808cfb2a811a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), vladimir putin, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, rossiya 24, rusya
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), vladimir putin, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, rossiya 24, rusya

UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştük

19:11 26.09.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковVladimir Putin ve UAEA Direktörü Grossi
Vladimir Putin ve UAEA Direktörü Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğünü açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede uluslararası gündeme dair konuları ve Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını belirtti.
Grossi, “Uluslararası gündeme dair konuları konuştuk. Elbette Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma durumunu, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile ilgili konuları ve oradaki güvenlik meselelerini ele aldık. Ayrıca genel durumun hangi yönde ilerlediğini konuştuk” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
DÜNYA
Putin, Küresel Atom Forumu'nda konuştu: Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor
Dün, 16:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала