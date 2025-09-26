https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-ukraynadaki-durumu-gorustuk-1099705335.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştük

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Putin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğünü açıkladı. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede uluslararası gündeme dair konuları ve Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını belirtti.Grossi, “Uluslararası gündeme dair konuları konuştuk. Elbette Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma durumunu, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile ilgili konuları ve oradaki güvenlik meselelerini ele aldık. Ayrıca genel durumun hangi yönde ilerlediğini konuştuk” dedi.

