Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-sosyal-medya-fenomeni-basel-icin-karar-verildi-1099879902.html
Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi
Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi
Sputnik Türkiye
Basel adıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T12:33+0300
2025-10-03T12:33+0300
türki̇ye
bekir aslan
basel
tutuklama
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097718886_0:430:1536:1294_1920x0_80_0_0_97324f2615f12936eb4074dc44e8f67f.jpg
Sosyal medyada Basel olarak bilinen ve 9 Temmuz'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Bekir Aslan tahliye edildi. Aslan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html
türki̇ye
basel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097718886_0:188:1536:1340_1920x0_80_0_0_a639de2093b64e0fdd6d7fb93f55ef6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bekir aslan, basel, tutuklama, tahliye
bekir aslan, basel, tutuklama, tahliye

Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi

12:33 03.10.2025
© Fotoğraf : Bekir Aslan XBekir Aslan
Bekir Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Fotoğraf : Bekir Aslan X
Abone ol
Basel adıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi.
Sosyal medyada Basel olarak bilinen ve 9 Temmuz'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Bekir Aslan tahliye edildi. Aslan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Saraçhane'de 1 Mayıs'ta sendika üyeleri ve polis arasında arbede - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
TÜRKİYE
Sosyal medyada 'Basel' adıyla biliniyordu: 1 Mayıs’ta polise saldıran Bekir Aslan yakalandı
3 Mayıs 2024, 11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала