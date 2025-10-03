https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-sosyal-medya-fenomeni-basel-icin-karar-verildi-1099879902.html

Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi

Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi

Sputnik Türkiye

Basel adıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T12:33+0300

2025-10-03T12:33+0300

2025-10-03T12:33+0300

türki̇ye

bekir aslan

basel

tutuklama

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097718886_0:430:1536:1294_1920x0_80_0_0_97324f2615f12936eb4074dc44e8f67f.jpg

Sosyal medyada Basel olarak bilinen ve 9 Temmuz'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Bekir Aslan tahliye edildi. Aslan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/sosyal-medyada-basel-adiyla-biliniyordu-1-mayista-polise-saldiran-bekir-aslan-yakalandi-1083437593.html

türki̇ye

basel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir aslan, basel, tutuklama, tahliye