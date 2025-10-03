https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-sosyal-medya-fenomeni-basel-icin-karar-verildi-1099879902.html
Tutuklu sosyal medya fenomeni Basel için karar verildi
Basel adıyla tanınan ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tahliye edildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Basel olarak bilinen ve 9 Temmuz'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Bekir Aslan tahliye edildi. Aslan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
