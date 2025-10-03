https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/turkiyenin-abye-alinmamasinin-mantikli-bir-cevabi-yok-ama-gundemde-de-yok-1099896827.html
'Türkiye'nin AB'ye alınmamasının mantıklı bir cevabı yok, ama gündemde de yok'
'Türkiye'nin AB’ye alınmamasının mantıklı bir cevabı yok, ama gündemde de yok'
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi dün Kopenhag'ta yapıldı. Uluslararası ilişkiler Uzmanı ve BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi dün yapıldı. Göç ve göçmenlikten Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerine kadar dikkate değer konular zirvenin gündemini oluşturdu. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, AB'nin genişleme konusunu ve Türkiye'nin AB üyeliğini zirve gündemi kapsamında şöyle değerlendirdi:"Türkiye kendi yolunda ilerliyor. Türkiye iyi ilişkiler içinde olmayı şiar edinmiş bir ülke. AB'ye girmeyi Türkiye gayet soğukkanlı bir biçimde zamana bırakmış durumda" diyen Prof. Dr. Ünver, "2004 senede 4 ülkeyi aldılar, bunların hiçbiri hazır değildi mesela. Türkiye hep hazır. Türkiye'nin üye olmaması için bir sebep bulunmuyor" dedi. AST'nin gündeminde "göçmen dönüşleri için 3. ülkelerle 'yeni ve yenilikçi' ortaklık" yer aldı. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, göçmenlik konusunda denenmeyen "yeni ve yenilikçi" ne kaldığını sorarak şu değerlendirmeyi yapıyor:'Yeni ve yenilikçiden ne kastediyorlar acaba?''Türkiye enerji hub potansiyeline sahip bir ülke'Ermenistan ile Azerbaycan, AST Zirvesi'nde lider bazında yer aldı. Prof. Dr. Ünver, iki ülkeye gösterilen bu tutumu şöyle eleştiriyor:"Burada Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Örneğin Zengazur Koridoru gibi bazı koridorlar var. Burada Türkiye'nin önemi artıyor" diyen Ünver, "Putin de söylemişti; 'Türkiye enerji hub potansiyeline sahip bir ülke" diye sözlerini tamamlıyor.
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi dün Kopenhag'ta yapıldı. Uluslararası ilişkiler Uzmanı ve BM Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, zirvenin gündemini "Türkiye'nin AB’ye alınmamasının mantıklı bir cevabı yok, ama gündemde de yok" ifadeleriyle değerlendirdi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi dün yapıldı. Göç ve göçmenlikten Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerine kadar dikkate değer konular zirvenin gündemini oluşturdu.
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, AB'nin genişleme konusunu ve Türkiye'nin AB üyeliğini zirve gündemi kapsamında şöyle değerlendirdi:
“Türkiye artık eski Türkiye değil. Çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politikası var. Türkiye'nin AB’ye üye olmaması için bir sebep bulunmuyor. Türkiye'nin AB’ye alınmamasının mantıklı bir cevabı yok, ama gündemde de yok”
“Türkiye kendi yolunda ilerliyor. Türkiye iyi ilişkiler içinde olmayı şiar edinmiş bir ülke. AB’ye girmeyi Türkiye gayet soğukkanlı bir biçimde zamana bırakmış durumda” diyen Prof. Dr. Ünver, “2004 senede 4 ülkeyi aldılar, bunların hiçbiri hazır değildi mesela. Türkiye hep hazır. Türkiye'nin üye olmaması için bir sebep bulunmuyor" dedi.
AST’nin gündeminde “göçmen dönüşleri için 3. ülkelerle ‘yeni ve yenilikçi’ ortaklık” yer aldı. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ünver, göçmenlik konusunda denenmeyen “yeni ve yenilikçi” ne kaldığını sorarak şu değerlendirmeyi yapıyor:
'Yeni ve yenilikçiden ne kastediyorlar acaba?'
“Göçmenlerin insan hakları ve güvenliği ile ilgilenmiyorlar. İlgilenselerdi bu kadar insan boğulmazdı, kurtarmak için çaba da sarf etmiyorlar. Dolayısıyla küresel güneyin insanlarını, kendi topraklarında görmek istemiyorlar ve paylaşmak istemiyorlar, pastayı paylaşmak istemiyorlar. Göçü insani bir mesele olarak görmüyorlar.”
“Geri kabul anlaşmaları kağıt üzerinde kalıyor, dolayısıyla yeni ve yenilikçiden ne kastediyorlar acaba?”
‘Türkiye enerji hub potansiyeline sahip bir ülke'
Ermenistan ile Azerbaycan, AST Zirvesi’nde lider bazında yer aldı. Prof. Dr. Ünver, iki ülkeye gösterilen bu tutumu şöyle eleştiriyor:
“AB, Azerbaycan'ın topraklarını uzun yıllar işgal altında tutarken Ermenistan'a destek vererek meşrulaştırmaya çalıştı. Şimdi iki tarafa da büyük bir destek vererek gündeme alıyorlar.”
“Burada Türkiye’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Örneğin Zengazur Koridoru gibi bazı koridorlar var. Burada Türkiye’nin önemi artıyor" diyen Ünver, “Putin de söylemişti; ‘Türkiye enerji hub potansiyeline sahip bir ülke” diye sözlerini tamamlıyor.