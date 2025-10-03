Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette'de son durum
Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette'de son durum
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun müdahale edilmediği... 03.10.2025
2025-10-03T07:32+0300
2025-10-03T07:32+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
gazze
küresel sumud filosu
sumud filosu
Sumud Filosu'nda bulunan 44 gemi, 1 Ekim akşamı İsrail'in müdahalesine maruz kalmış, ikinci dalga müdahale ise 2 Ekim sabahı gerçekleşmişti. Arıza sebebiyle filodan geriye düşen Marinette gemisinin gece saatlerinde yoluna devam ettiği açıklandı. Sumud Filosu'nun canlı gemi takip sisteminde halihazırda yoluna devam ettiği görülen Marinette'te bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi."Açık hedefiz"Filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız" ifadesini kullandı."Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
i̇srail
gazze
Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette'de son durum

07:32 03.10.2025
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun müdahale edilmediği bildirilen son gemi "Marinette" oldu. Gemiden elde edilen en son bilgiye göre gemi seyre devam ediyor.
Sumud Filosu'nda bulunan 44 gemi, 1 Ekim akşamı İsrail'in müdahalesine maruz kalmış, ikinci dalga müdahale ise 2 Ekim sabahı gerçekleşmişti. Arıza sebebiyle filodan geriye düşen Marinette gemisinin gece saatlerinde yoluna devam ettiği açıklandı.
Sumud Filosu'nun canlı gemi takip sisteminde halihazırda yoluna devam ettiği görülen Marinette'te bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.
Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi.
"Açık hedefiz"

Filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız" ifadesini kullandı.
"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığı'ndan bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
TÜRKİYE
Küresel Sumud Filosu’na saldırı Ankara’da protesto edildi
Dün, 20:51
