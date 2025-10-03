https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/sumud-filosundaki-son-gemi-marinettede-son-durum-1099869731.html

Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette'de son durum

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun müdahale edilmediği... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Sumud Filosu'nda bulunan 44 gemi, 1 Ekim akşamı İsrail'in müdahalesine maruz kalmış, ikinci dalga müdahale ise 2 Ekim sabahı gerçekleşmişti. Arıza sebebiyle filodan geriye düşen Marinette gemisinin gece saatlerinde yoluna devam ettiği açıklandı. Sumud Filosu'nun canlı gemi takip sisteminde halihazırda yoluna devam ettiği görülen Marinette'te bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz" dedi."Açık hedefiz"Filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız" ifadesini kullandı."Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

