Küresel Sumud Filosu’na saldırı Ankara’da protesto edildi
02.10.2025

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, Ankara'da protesto edildi. Göstericiler, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.
Küresel Sumud Filosu’na düzenlenen saldırı, Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.Grup, 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu', 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' ve 'İşte burası katillerin yuvası' sloganları atarak büyükelçilik önünde nöbete başladı ve saldırıyı kınadı.
