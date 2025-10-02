https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/kuresel-sumud-filosuna-saldiri-ankarada-protesto-edildi-1099859306.html

Küresel Sumud Filosu’na saldırı Ankara’da protesto edildi

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, Ankara’da protesto edildi. Göstericiler, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099858618_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fa258374634c66e156092220a981bdde.jpg

Küresel Sumud Filosu’na düzenlenen saldırı, Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.Grup, 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu', 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' ve 'İşte burası katillerin yuvası' sloganları atarak büyükelçilik önünde nöbete başladı ve saldırıyı kınadı.

