Trump Hamas'a verdiği süreyi uzattı: 'Bu son şansları, yoksa kimsenin görmediği bir cehennem kopar'

7 Ekim medeniyete yönelik saldırısına misilleme olarak, şimdiden 25 bin'den fazla Hamas 'askeri' öldürüldü. Geri kalanı büyük ölçüde çevrildi ve tuzağa düşürüldüler, sadece benim 'git' dememi bekliyorlar ki hayatları hızla söndürülsün. Kalanlarla ilgili olarak, nerede ve sizi taşıyoruz, peşinize düşülecek ve öldürüleceksiniz.

Bütün masum Filistinlilerden derhal bu potansiyel büyük gelecek ölüm bölgesini terk ederek Gazze'nin daha güvenli kısımlarına gitmelerini istiyorum. Herkese iyi davranılacak. Hamas'a son bir şans verilecek. Ortadoğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin milletleri ve çevresindeki bölgeler ile Amerika Birleşik Devletleri bir araya gelerek, İsrail'in de katılımıyla, Orta Doğu'da 3 bin yıl sonra barış konusunda anlaştılar.

Bu anlaşma ayrıca kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da koruyacak. Belgenin detayları dünya tarafından biliniyor ve bu herkes için harika bir belge. Ortadoğu'da barış bir şekilde olacak. Şiddet ve kan dökme duracak. Esirleri serbest bırakın, hepsini, ölenlerin cenazeleri de dahil, hemen şimdi.

Hamas ile anlaşma Pazar akşamı Washington D.C. saatiyle 18.00'de (TSİ ile Pazartesi 01.00) sağlanmalı. Her ülke buna imza attı. Bu son şans anlaşması sağlanmazsa, Hamas'a karşı daha önce hiç kimsenin daha önce görmediği türden bir cehennem kopacak.

Ortadoğu'da bir şekilde barış olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.