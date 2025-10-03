Sarı ve turuncu alarm verildi, SMS'le uyarı yapıldı: Akşam saatlerine kadar bu illerde dikkat

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/sari-ve-turuncu-alarm-verildi-smsle-uyari-yapildi-aksam-saatlerine-kadar-bu-illerde-dikkat-1099889023.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099408056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d08d36bd1f18c21766a5677353b937e4.jpg
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den alınan veriler doğrultusunda 10 il için sağanak alarmı verdi. Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla turuncu kodla uyarılırken, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.SMS gönderildiTuruncu ve sarı kod verilen illerdeki valiliklere mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılırken, özellikle Muğla’da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla uyarı gönderildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Muğla’ya takviye ekip gönderildiTuruncu uyarı nedeniyle Muğla’da riskin artması üzerine bölgeye Antalya’dan personel ve araç sevk edildiği bildirildi. Yetkililer vatandaşları, meteorolojik hadiseler karşısında tedbirli olmaya ve resmi uyarıları dikkate almaya çağırdı.Prof. Dr. Orhan Şen: Yağış akşama kadar devam edecekCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şunları söyledi:"Beklenen yağış Köyceğiz'den itibaren yağmaya devam ediyor. Bazı merkezlere girdik, su baskınları olduklarını gördük. Buradaki yağış miktarının 60 kilograma çıktı. Bu akşam sonuna kadar 100 kilogramı geçecek. Kıyı kesimde problem yaratacak gibi gözüküyor. Akşam saatlerine kadar devam edecek."Prof. Dr. Şen ayrıca, "Bu turuncu kodlu uyarı bunun bir miktar yukarısı, ona da kırmızı kodlu uyarı yaparlar. Bugün yıldırıma dikkat edilmeli. Şehir içlerinde su baskınlarına neden olabilir. Akşam saat 19.00'a kadar devam eder bu yağış. Yarın sabaha tehlikeli bir durum olmayacak" dedi.Yağışlar İstanbul ve batı bölgelerinde sürecekŞen, İstanbul’da yağışların devam ettiğini belirterek, "İstanbul'da yağış devam ediyor, yarın da devam edecek. Sıcaklık önümüzdeki günlerde düşecek. 1-2 gün sonra Türkiye'de yağış kesiliyor" ifadelerini kullandı.
