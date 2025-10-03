Türkiye
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak için saat verildi
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak için saat verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın... 03.10.2025
AKOM tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hafif yağışların görüldüğü İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetleneceği belirtildi. Açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek” denildi.Akşam saatlerine kadar sürecekYağışların akşam saat 22.00’ye kadar sürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, “Metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ile 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi” ifadelerine yer verildi.Sıcaklık 23 derece civarında seyredecekAçıklamada, kentte sıcaklıkların 23 derece civarında olacağı, İstanbul’un da dahil olduğu batı bölgelerin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği kaydedildi.Yağış pazar sabahına kadar sürecekAKOM’un açıklamasında, “Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor” denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın ve lodosun etkili olacağını duyurdu. Açıklamaya göre, akşam saat 22.00’ye kadar metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
AKOM tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hafif yağışların görüldüğü İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetleneceği belirtildi. Açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek” denildi.

Akşam saatlerine kadar sürecek

Yağışların akşam saat 22.00’ye kadar sürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, “Metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ile 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi” ifadelerine yer verildi.

Sıcaklık 23 derece civarında seyredecek

Açıklamada, kentte sıcaklıkların 23 derece civarında olacağı, İstanbul’un da dahil olduğu batı bölgelerin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği kaydedildi.

Yağış pazar sabahına kadar sürecek

AKOM’un açıklamasında, “Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor” denildi.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
TÜRKİYE
CHP İstanbul İl Kongresi davasında yeni gelişme: Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
11:09
