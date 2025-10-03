https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/akomdan-istanbula-kritik-uyari-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-icin-saat-verildi-1099876525.html

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak için saat verildi

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak için saat verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T11:25+0300

2025-10-03T11:25+0300

2025-10-03T11:25+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099876368_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_169f6ede7ab6e5e58a11f1280ad418a7.jpg

AKOM tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hafif yağışların görüldüğü İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetleneceği belirtildi. Açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek” denildi.Akşam saatlerine kadar sürecekYağışların akşam saat 22.00’ye kadar sürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, “Metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ile 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi” ifadelerine yer verildi.Sıcaklık 23 derece civarında seyredecekAçıklamada, kentte sıcaklıkların 23 derece civarında olacağı, İstanbul’un da dahil olduğu batı bölgelerin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği kaydedildi.Yağış pazar sabahına kadar sürecekAKOM’un açıklamasında, “Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-yeni-gelisme-mahkemeden-gursel-tekin-karari-1099876086.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akom uyarısı, istanbul sağanak, gök gürültülü yağış, lodos, hava durumu istanbul, meteoroloji