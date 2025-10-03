https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/rus-bariton-hvorostovskiy-ankarada-cesitli-etkinliklerle-anildi-1099889154.html

Rus bariton Hvorostovskiy, Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı

Rus bariton Hvorostovskiy, Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı

Sputnik Türkiye

Rus sanat tarihinde önemli bir yer edinen Hvorostovskiy'in eserleri Ankara'da sanatseverlerle buluştu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T15:01+0300

2025-10-03T15:01+0300

2025-10-03T15:01+0300

yaşam

dmitriy hvorostovskiy

ankara

rusya

tataristan

sanat

opera

ankara rus kültür merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099888870_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b245f88bbd5ed2c685dec83473a58dc.jpg

2017 yılında hayatını kaybeden seçkin Rus bariton Dmitriy Hvorostovskiy anısına başkent Ankara'da bir dizi etkinlik düzenlendi.Moskova Türkiye Dostluk Derneği, Ankara Rus Müzik Müzesi, Ankara Rus Evi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Krasnoyarsk Kent Tarih Müzesi'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikleri Ankara'daki Rus Müzik Müzesi'nin kurucusu ve etkinliklerin baş organizatörü Alyona Palajçenko Sputnik'e değerlendirdi.Palajçenko, "Amacım, Türk halkını geçmişin ve günümüzün en iyi Rus müzisyenleriyle tanıştırmak. Dmitriy Hvorostovskiy, bir Rus olarak, uzun zamandır opera dünyasının ulus ötesi bir yıldızı haline gelmiştir. Onun hakkında Türkçeye çevrilmiş ve dublajlı bir film hazırladım. Krasnoyarsk Kent Müzesi, şarkıcının hayatı hakkında kendi sergisini ve babasının Türk izleyicilere yönelik benzersiz bir video mesajını gönderdi. Rusya'dan, Hvorostovskiy'in repertuarından şarkıları seslendirmek üzere, Dmitriy ile aynı bariton sesine sahip ünlü opera sanatçısı, Tataristan'ın onur sanatçısı Albert Jalilov gelmeyi kabul etti. Tüm bunları birlikte 'konser paneli' olarak adlandırıyorum. Bu yoğun ve çeşitli program, seyirci üzerinde çarpıcı bir etki yaratıyor ve birçok kişi her iki etkinliğe de (hem Ankara'daki Rus Evi'ne hem de Cunhurbaşkanlığı Orkestrası'na) katıldı. Her iki durumda da seyirciler o kadar heyecanlandılar ki, imza almak, fotoğraf çektirmek ve hayranlıklarını ifade etmek için 40 dakika kuyrukta beklediler" dedi.Ankara Opera ve Bale Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen ikinci konserde, tiyatronun önde gelen solistleri Hvorostovskiy'in repertuarından eserleri Rusça seslendirdiler.Jalilov, Türk seyircisinin ilgisinden ve opera dünyasındaki meslektaşlarının profesyonelliğinden çok etkilendi:Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Erdem Baydar, Sputnik'e Hvorostovskiy ve Rus müziğinin dünya için genel olarak ne kadar önemli olduğunu anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bu-hafta-vizyondaki-8-film-leonardo-dicapriolu-savas-ustune-savas-dikkat-cekiyor-1099875765.html

ankara

rusya

tataristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy hvorostovskiy, ankara, rusya, tataristan, sanat, opera, ankara rus kültür merkezi