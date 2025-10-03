Türkiye
Rus bariton Hvorostovskiy, Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı
Rus bariton Hvorostovskiy, Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı
Rus sanat tarihinde önemli bir yer edinen Hvorostovskiy'in eserleri Ankara'da sanatseverlerle buluştu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2017 yılında hayatını kaybeden seçkin Rus bariton Dmitriy Hvorostovskiy anısına başkent Ankara'da bir dizi etkinlik düzenlendi.Moskova Türkiye Dostluk Derneği, Ankara Rus Müzik Müzesi, Ankara Rus Evi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Krasnoyarsk Kent Tarih Müzesi'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikleri Ankara'daki Rus Müzik Müzesi'nin kurucusu ve etkinliklerin baş organizatörü Alyona Palajçenko Sputnik'e değerlendirdi.Palajçenko, "Amacım, Türk halkını geçmişin ve günümüzün en iyi Rus müzisyenleriyle tanıştırmak. Dmitriy Hvorostovskiy, bir Rus olarak, uzun zamandır opera dünyasının ulus ötesi bir yıldızı haline gelmiştir. Onun hakkında Türkçeye çevrilmiş ve dublajlı bir film hazırladım. Krasnoyarsk Kent Müzesi, şarkıcının hayatı hakkında kendi sergisini ve babasının Türk izleyicilere yönelik benzersiz bir video mesajını gönderdi. Rusya'dan, Hvorostovskiy'in repertuarından şarkıları seslendirmek üzere, Dmitriy ile aynı bariton sesine sahip ünlü opera sanatçısı, Tataristan'ın onur sanatçısı Albert Jalilov gelmeyi kabul etti. Tüm bunları birlikte 'konser paneli' olarak adlandırıyorum. Bu yoğun ve çeşitli program, seyirci üzerinde çarpıcı bir etki yaratıyor ve birçok kişi her iki etkinliğe de (hem Ankara'daki Rus Evi'ne hem de Cunhurbaşkanlığı Orkestrası'na) katıldı. Her iki durumda da seyirciler o kadar heyecanlandılar ki, imza almak, fotoğraf çektirmek ve hayranlıklarını ifade etmek için 40 dakika kuyrukta beklediler" dedi.Ankara Opera ve Bale Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen ikinci konserde, tiyatronun önde gelen solistleri Hvorostovskiy'in repertuarından eserleri Rusça seslendirdiler.Jalilov, Türk seyircisinin ilgisinden ve opera dünyasındaki meslektaşlarının profesyonelliğinden çok etkilendi:Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Erdem Baydar, Sputnik'e Hvorostovskiy ve Rus müziğinin dünya için genel olarak ne kadar önemli olduğunu anlattı:
Rus bariton Hvorostovskiy, Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı

15:01 03.10.2025
Rus sanat tarihinde önemli bir yer edinen Hvorostovskiy'in eserleri Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
2017 yılında hayatını kaybeden seçkin Rus bariton Dmitriy Hvorostovskiy anısına başkent Ankara'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Moskova Türkiye Dostluk Derneği, Ankara Rus Müzik Müzesi, Ankara Rus Evi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Krasnoyarsk Kent Tarih Müzesi'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikleri Ankara'daki Rus Müzik Müzesi'nin kurucusu ve etkinliklerin baş organizatörü Alyona Palajçenko Sputnik'e değerlendirdi.

Palajçenko, "Amacım, Türk halkını geçmişin ve günümüzün en iyi Rus müzisyenleriyle tanıştırmak. Dmitriy Hvorostovskiy, bir Rus olarak, uzun zamandır opera dünyasının ulus ötesi bir yıldızı haline gelmiştir. Onun hakkında Türkçeye çevrilmiş ve dublajlı bir film hazırladım. Krasnoyarsk Kent Müzesi, şarkıcının hayatı hakkında kendi sergisini ve babasının Türk izleyicilere yönelik benzersiz bir video mesajını gönderdi. Rusya'dan, Hvorostovskiy'in repertuarından şarkıları seslendirmek üzere, Dmitriy ile aynı bariton sesine sahip ünlü opera sanatçısı, Tataristan'ın onur sanatçısı Albert Jalilov gelmeyi kabul etti. Tüm bunları birlikte 'konser paneli' olarak adlandırıyorum. Bu yoğun ve çeşitli program, seyirci üzerinde çarpıcı bir etki yaratıyor ve birçok kişi her iki etkinliğe de (hem Ankara'daki Rus Evi'ne hem de Cunhurbaşkanlığı Orkestrası'na) katıldı. Her iki durumda da seyirciler o kadar heyecanlandılar ki, imza almak, fotoğraf çektirmek ve hayranlıklarını ifade etmek için 40 dakika kuyrukta beklediler" dedi.

Ankara Opera ve Bale Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen ikinci konserde, tiyatronun önde gelen solistleri Hvorostovskiy'in repertuarından eserleri Rusça seslendirdiler.

Jalilov, Türk seyircisinin ilgisinden ve opera dünyasındaki meslektaşlarının profesyonelliğinden çok etkilendi:

"Türkiye'deki konserleri çok beğendim. Seyirciyle, izleyicilerle ortak bir atmosfer yaratmayı başardık. Müzik evrensel bir dildir. Dil bilmek o kadar önemli değil. Müzik, ses, tını ve nüanslar aracılığıyla şarkının anlamını aktarabilirseniz, herkes anlar. Bana yaklaşan insanlar şöyle diyordu: Rusça bilmiyoruz, ama siz bunu o kadar duygulu bir şekilde seslendirdiniz ki, kalbimiz sızladı. İşte bu en büyük övgü. Ankara'daki Türk Operası'nın solistleriyle birlikte sahneye çıkmak benim için bir onurdu."

Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Erdem Baydar, Sputnik'e Hvorostovskiy ve Rus müziğinin dünya için genel olarak ne kadar önemli olduğunu anlattı:

"Dmitriy Hvorostovskiy sadece bizim için değil, bütün dünyada klasik müzik sevenler için çok önemli bir isim. Sanatın dilini kullanarak dünya çapında milyonların kalbine dokundu, onlara ulaştı ve artık bütün dünyaya mal olmuş bir isim. Tabii önümüzdeki süreçte de kendisine anma konserleri düzenlemek istiyoruz. Albert Jalilov ise gerçekten çok kısa bir süre içerisinde buradaki sanatçıların ve klasik müzik severlerin sevgilisi olmayı başardı. Kendisi çok sempatik ve işine çok başarılı, çok değerli bir sanatçı. Önümüzdeki süreçte kendisini başka projelerde de burada görmek istiyoruz."

