Bu hafta vizyondaki 8 film: Leonardo DiCaprio’lu Savaş Üstüne Savaş dikkat çekiyor

Sputnik Türkiye

Bu hafta vizyonda 8 yeni film var. Dram, aksiyon, korku, romantik komedi ve animasyon türlerindeki yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor.

2025-10-03T11:45+0300

2025-10-03T11:45+0300

2025-10-03T11:45+0300

yaşam

leonardo dicaprio

sean penn

yerli sinema

yabancı sinema

Türkiye sinema salonlarında bu hafta birbirinden farklı türlerde 8 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Hollywood yıldızlarını bir araya getiren aksiyon ve dram filmlerinin yanı sıra, çocukların merakla beklediği animasyon yapımlar da vizyonda yerini aldı. İşte bu haftanın öne çıkan filmleri;İki animasyon film vizyondaAnimasyon türündeki "Gabby'nin Hayal Evi" dizisinin film uyarlaması "Gabby'nin Hayal Evi: Film", Gabby'nin büyükannesi Gigi ile "Kedi Francisco" adlı şehirde çıktığı yolculuğu konu alıyor."Savaş Üstüne Savaş"Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.Film, yıllar önce, kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor."Aşk ve Yemek"Romantik komedi türündeki "Aşk ve Yemek", Adana'dan göç etmek durumunda kalan kebapçı bir ailenin, yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik şekilde Tokat'ta bulmasıyla yaşananları işliyor."Cesur Kirpi"Caroline Origer'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Cesur Kirpi", gerçek aile olmanın yolunun, yalanlarla değil, dostluk ve sevgiyle atılan adımlardan geçtiğini hayalperest kirpi Holly üzerinden izleyiciye sunuyor."Tehlikeli Hayvanlar"Korku ve gerilim türündeki "Tehlikeli Hayvanlar"ın yönetmenliğini Sean Byrne üstlendi. Filmin oyuncuları arasında Hassie Harrison, Jai Courtney ve Josh Heuston yer alıyor.Filmin konusu özetle şöyle:"Dağlardan Başka Tanık Yok"Dram türündeki "Dağlardan Başka Tanık Yok", Helin karakterinin kültürel kimliğini, dilini ve geçmişini arayışa çıkması ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşmesini inceliyor. Kurtuluş Baştimar'ın yönettiği yapımda, Ruken Demirtaş, Sabri Varol ve Sema Çidik rol aldı."Sahra"Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Sahra", farklı dinlere mensup oldukları için kavuşamayan iki aşığın nesilleri etkileyen hikayesini işliyor.

