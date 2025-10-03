https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/recep-bulbulses-hayatini-kaybetti-1099899123.html
Recep Bülbülses hayatını kaybetti
Recep Bülbülses hayatını kaybetti
03.10.2025
Oyuncu ve şarkıcı Recep Bülbülses, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 60 yaşında vefat etti.Sosyal medya hesabından vefat haberini veren Onur Akay, “Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek istemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam’ın emektarlarından Recep Bülbülses’in rahatsızlığı ilerlemişti ve dün gece nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılında Unkapanı’nda önüme atlamış ve ‘beni ünlü yap’ diyerek bağırmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.Recep Bülbülses kimdir?Mardin doğumlu Recep Bülbülses, 1983’te 'Kardeşim Benim' filmiyle sinema dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca 60’tan fazla yapımda yer alan oyuncu, dört filmde başrol oynadı. 'Acıların Çocuğu' (1985) ve 'Patroniçe' (1987) gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle hafızalarda yer etti. Sinemadaki aktif döneminin ardından müzik çalışmalarına yönelen Bülbülses, hem beyazperdede hem de sahnede iz bıraktı.
Yeşilçam’ın tanınan oyuncularından Recep Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören oyuncu hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Oyuncu ve şarkıcı Recep Bülbülses, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 60 yaşında vefat etti.
Sosyal medya hesabından vefat haberini veren Onur Akay, “Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Ölmek istemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam’ın emektarlarından Recep Bülbülses’in rahatsızlığı ilerlemişti ve dün gece nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılında Unkapanı’nda önüme atlamış ve ‘beni ünlü yap’ diyerek bağırmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.
Mardin doğumlu Recep Bülbülses, 1983’te 'Kardeşim Benim' filmiyle sinema dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca 60’tan fazla yapımda yer alan oyuncu, dört filmde başrol oynadı. 'Acıların Çocuğu' (1985) ve 'Patroniçe' (1987) gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle hafızalarda yer etti. Sinemadaki aktif döneminin ardından müzik çalışmalarına yönelen Bülbülses, hem beyazperdede hem de sahnede iz bıraktı.