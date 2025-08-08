https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/unlu-muzik-organizatoru-siyabend-suvari-vefat-etti-1098444959.html

Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari vefat etti

Pek çok konser organizatörlüğünü üstlenen Siyabend Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Suvari'nin vefatı haberi ardından ünlü isimler taziye... 08.08.2025

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden organizatör Siyabend Suvari, yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Suvari, 8 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.Ünlülerden taziye mesajıMüzik sektöründe önemli projelere imza atan Suvari’nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi pek çok sanatçı, acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.Siyabend Süvari kimdir?Siyabend Süvari, Türkiye'nin en dikkat çeken müzik organizatörlerinden biridir. Özellikle uluslararası rock ve alternatif müzik sahnesinde; Metallica, Bon Jovi, Muse gibi dünyaca ünlü grupları Türkiye'ye getiren organizasyonlarda aktif rol almıştır .

