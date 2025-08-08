Ünlü müzik organizatörü Siyabend Süvari vefat etti

Türkiye
türki̇ye
aylin aslım
muse
metallica
siyabend süvari
hasta
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden organizatör Siyabend Suvari, yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Suvari, 8 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.Ünlülerden taziye mesajıMüzik sektöründe önemli projelere imza atan Suvari’nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi pek çok sanatçı, acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.Siyabend Süvari kimdir?Siyabend Süvari, Türkiye'nin en dikkat çeken müzik organizatörlerinden biridir. Özellikle uluslararası rock ve alternatif müzik sahnesinde; Metallica, Bon Jovi, Muse gibi dünyaca ünlü grupları Türkiye'ye getiren organizasyonlarda aktif rol almıştır .
türki̇ye
13:33 08.08.2025
Pek çok konser organizatörlüğünü üstlenen Siyabend Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Suvari'nin vefatı haberi ardından ünlü isimler taziye mesajı paylaştı.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden organizatör Siyabend Suvari, yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Suvari, 8 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Ünlülerden taziye mesajı

Müzik sektöründe önemli projelere imza atan Suvari’nin vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi pek çok sanatçı, acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Siyabend Süvari kimdir?

Siyabend Süvari, Türkiye'nin en dikkat çeken müzik organizatörlerinden biridir. Özellikle uluslararası rock ve alternatif müzik sahnesinde; Metallica, Bon Jovi, Muse gibi dünyaca ünlü grupları Türkiye'ye getiren organizasyonlarda aktif rol almıştır .
