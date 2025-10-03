https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/prof-dr-ilber-ortayli-hakkinda-kalp-krizi-iddiasi-yalanlandi-baska-bir-rahatsizliktan-dolayi-su-an-1099867366.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında ‘kalp krizi’ iddiası yalanlandı: 'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'

Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında ‘kalp krizi’ iddiası yalanlandı: 'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirip yoğun bakıma alındığı iddiaları yalanlandı. Ortaylı, kontrol amaçlı hastanede olduğunu ve kısa sürede taburcu... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T00:36+0300

2025-10-03T00:36+0300

2025-10-03T00:36+0300

türki̇ye

i̇lber ortaylı

kalp krizi

iddia

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063465196_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_28dfc6039b825bc4c18a40d99b624ceb.jpg

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde geniş yankı buldu. Ortaylı’nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öne sürüldü.'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Prof. Dr. İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/aziz-ihsan-aktasa-ait-tum-sirketlere-kayyum-atandi-1099862593.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilber ortaylı kalp krizi, ilber ortayli, ilber ortaylı kimdir, ilber ortaylı son dakika, ilber ortaylı kalp krizi geçirdi