Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında 'kalp krizi' iddiası yalanlandı: 'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'
Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında ‘kalp krizi’ iddiası yalanlandı: 'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'
03.10.2025
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde geniş yankı buldu. Ortaylı’nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öne sürüldü.
'Başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede'
Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca, uzun süredir tedavi gördüğü başka bir rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil.”
Prof. Dr. İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Sevgili okurlarım,
Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”