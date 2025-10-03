https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/pfdk-sakaryaspor-hakkinda-kararini-acikladi-hukmen-maglubiyet-cezasi-verildi-1099880884.html

PFDK, Sakaryaspor hakkında kararını açıkladı: Hükmen mağlubiyet cezası verildi

PFDK, Sakaryaspor hakkında kararını açıkladı: Hükmen mağlubiyet cezası verildi

Sputnik Türkiye

PFDK, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu ile sahaya çıkan Sakaryaspor hakkında hükmen mağlubiyet cezası verdi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T12:54+0300

2025-10-03T12:54+0300

2025-10-03T13:13+0300

spor

sakaryaspor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

sivasspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099880719_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_c2704ecd1218c181b3372528bee9c79a.jpg

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında yedi yabancı futbolcuyu oyuna dahil eden Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor.Ne olmuştu?Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı. Maçın ardından Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/futbolcu-caner-erkine-6-mac-men-cezasi-takim-arkadasina-yonelik-hareketi-nedeniyle--1099806673.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakaryaspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), sivasspor