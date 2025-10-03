https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/pfdk-sakaryaspor-hakkinda-kararini-acikladi-hukmen-maglubiyet-cezasi-verildi-1099880884.html
PFDK, Sakaryaspor hakkında kararını açıkladı: Hükmen mağlubiyet cezası verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında yedi yabancı futbolcuyu oyuna dahil eden Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor.Ne olmuştu?Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı. Maçın ardından Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.
12:54 03.10.2025 (güncellendi: 13:13 03.10.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.