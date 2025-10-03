https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/narin-guran-cinayetinde-tahliye-olan-3-kisi-narinin-mezarini-ziyaret-etti-adalet-istiyoruz-baska-1099866770.html

Narin Güran cinayetinde tahliye olan 3 kişi Narin'in mezarını ziyaret etti: 'Adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz'

Narin Güran cinayetinde tahliye olan 3 kişi Narin'in mezarını ziyaret etti: 'Adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz'

Narin Güran cinayeti davasında, 'suçluyu kayırma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince, 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'suçluyu kayırma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildi.7. Ceza Dairesi tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sanıkların tahliyesine yönelik müzekkere yazıldı.Müzekkerede, sanıkların başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise tahliyeleri istendi. Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilen Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bazı aile fertleri ve yakınları tarafından karşılandı.Birsen, Fuat ve Maşallah Güran daha sonra Narin'in mezarını ziyaret etti. Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.'Hukuk mücadeleme devam edeceğim'Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada bunun hüzünlü bir tahliye olduğunu belirtti.Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim" dedi.Tahliye edilen Maşallah Güran suçsuz olduklarını söyleyerek, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık" ifadelerini kullandı.Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

