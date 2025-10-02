Türkiye
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Üç kişi tahliye edildi
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Üç kişi tahliye edildi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin istinaf duruşmasında 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan kuzeni Birsen Güran, amcası Fuat Güran ve yengesi Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.Suçluyu kayırma suçundan tutuklanmışlardıTürkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ikinci davanın istinaf duruşması Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nde görüldü. Mahkeme, Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan kuzeni Birsen Güran, amcası Fuat Güran ve yengesi Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.Ne olmuştu?Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Üç kişi tahliye edildi

16:33 02.10.2025 (güncellendi: 16:38 02.10.2025)
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili dosyada üç kişi için tahliye kararı verildi.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin istinaf duruşmasında 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan kuzeni Birsen Güran, amcası Fuat Güran ve yengesi Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

Suçluyu kayırma suçundan tutuklanmışlardı

Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ikinci davanın istinaf duruşması Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nde görüldü. Mahkeme, Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan kuzeni Birsen Güran, amcası Fuat Güran ve yengesi Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.
