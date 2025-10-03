https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/muglada-saganak-ve-yagis-hayati-felc-etti-ev-is-yerlerini-su-basti-mezarlik-sular-altinda-kaldi-1099881716.html
Muğla'da sağanak ve yağış hayatı felç etti: Ev iş yerlerini su bastı, mezarlık sular altında kaldı
Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde su baskınlarına neden oldu. Ortaca'da birçok kabir sular altında kaldı, Milas'ta tekne battı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T13:10+0300
2025-10-03T13:10+0300
2025-10-03T13:10+0300
türki̇ye
muğla
milas
ortaca
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099881096_0:154:1800:1167_1920x0_80_0_0_32a96b9b2e9cc6059f198c143595c6cf.jpg
Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede evleri ve iş yerlerini su bastı, Ortaca Merkez Mezarlığı'nda çok sayıda kabir sular altında kaldı. Araçlar da yolda kalırken Milas'ta bir tekne battı.
Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.
Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.
Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.