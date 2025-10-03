Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/muglada-saganak-ve-yagis-hayati-felc-etti-ev-is-yerlerini-su-basti-mezarlik-sular-altinda-kaldi-1099881716.html
Muğla'da sağanak ve yağış hayatı felç etti: Ev iş yerlerini su bastı, mezarlık sular altında kaldı
Muğla'da sağanak ve yağış hayatı felç etti: Ev iş yerlerini su bastı, mezarlık sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde su baskınlarına neden oldu. Ortaca'da birçok kabir sular altında kaldı, Milas'ta tekne battı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T13:10+0300
2025-10-03T13:10+0300
türki̇ye
muğla
milas
ortaca
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
su baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099881096_0:154:1800:1167_1920x0_80_0_0_32a96b9b2e9cc6059f198c143595c6cf.jpg
Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede evleri ve iş yerlerini su bastı, Ortaca Merkez Mezarlığı'nda çok sayıda kabir sular altında kaldı. Araçlar da yolda kalırken Milas'ta bir tekne battı.Mezarlığı su bastıOrtaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.Kıyıda bağlı tekne battıMilas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-umarim-tahminim-tutmaz-dedi-kuvvetli-yagis-geliyor-1099817123.html
türki̇ye
muğla
milas
ortaca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099881096_20:0:1780:1320_1920x0_80_0_0_b5b1fc0eb20fd2f749e018c3c2d98cea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, milas, ortaca, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, su baskını
muğla, milas, ortaca, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, su baskını

Muğla'da sağanak ve yağış hayatı felç etti: Ev iş yerlerini su bastı, mezarlık sular altında kaldı

13:10 03.10.2025
© Ömer KundakçıMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Ömer Kundakçı
Abone ol
Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde su baskınlarına neden oldu. Ortaca'da birçok kabir sular altında kaldı, Milas'ta tekne battı.
Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede evleri ve iş yerlerini su bastı, Ortaca Merkez Mezarlığı'nda çok sayıda kabir sular altında kaldı. Araçlar da yolda kalırken Milas'ta bir tekne battı.

Mezarlığı su bastı

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
© Ömer KundakçıMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
Muğla
© Ömer Kundakçı
Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Kıyıda bağlı tekne battı

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
© Ali Rıza AkkırMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
Muğla
© Ali Rıza Akkır
Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.
Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.
Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: 'Umarım tahminim tutmaz' dedi, kuvvetli yağış geliyor
1 Ekim, 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала