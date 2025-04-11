https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mossad-ajani-turk-aile-cokertildi-mahkeme-6-saniga-toplam-100-yila-yakin-hapis-cezasi-verdi-1095338097.html
MOSSAD ajanı Türk aile çökertildi: Mahkeme 6 sanığa toplam 100 yıla yakın hapis cezası verdi
MOSSAD ajanı Türk aile çökertildi: Mahkeme 6 sanığa toplam 100 yıla yakın hapis cezası verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptıkları belirlenen 7 sanık hakkında kararını açıkladı. Sanıklardan Ahmet... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T23:09+0300
2025-04-11T23:09+0300
2025-04-11T23:09+0300
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türkçe bilen ajan
aile
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İstanbul'da MOSSAD adına casusluk yapan 6 sanığa ağır hapis cezaları verildi. Türkiye'de İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı belirlenen Türk aile polisin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Ahmet Ersin Tumlucalı 18 yıl 9 ay, eşi Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, diğer aile üyeleri Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek ise aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme salonunda tutuklanan sanıkların Türkiye'deki hedef kişileri izleyip bilgilerini İsrail'e aktardığı belirlenirken tutuksuz yargılanan Nejdet Majoli ise beraat etti.Hedef kişilerin takip edildiği ortaya çıktı İddianamede, sanıkların MOSSAD'ın 'Çevrimiçi Operasyon Merkezi' birimi adına Türkiye'deki hedef kişilerin fotoğraflarını çektiği, adres bilgilerini topladığı ve bu bilgileri İsrail'e aktardığı belirtildi. Savcılık, sanıklar hakkında 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/turkiyede-israil-istihbaratina-casusluk-yapmakla-suclanan-57-sanik-icin-istenen-cezalar-belli-oldu-1085517788.html
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türkiye, i̇srail, mossad, ajan, yabancı ajan, türkçe bilen ajan, aile, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, i̇srail-filistin
türkiye, i̇srail, mossad, ajan, yabancı ajan, türkçe bilen ajan, aile, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme, i̇srail-filistin
MOSSAD ajanı Türk aile çökertildi: Mahkeme 6 sanığa toplam 100 yıla yakın hapis cezası verdi
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptıkları belirlenen 7 sanık hakkında kararını açıkladı. Sanıklardan Ahmet Ersin Tumlucalı 'devlet sırlarını casusluk amacıyla temin etme' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer aile üyesi sanıklar toplamda 100 yıla yakın hapis cezası aldı.
İstanbul'da MOSSAD adına casusluk yapan 6 sanığa ağır hapis cezaları verildi.
Türkiye'de İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı belirlenen Türk aile polisin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Ahmet Ersin Tumlucalı 18 yıl 9 ay, eşi Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, diğer aile üyeleri Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek ise aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme salonunda tutuklanan sanıkların Türkiye'deki hedef kişileri izleyip bilgilerini İsrail'e aktardığı belirlenirken tutuksuz yargılanan Nejdet Majoli ise beraat etti.
Hedef kişilerin takip edildiği ortaya çıktı
İddianamede, sanıkların MOSSAD'ın 'Çevrimiçi Operasyon Merkezi' birimi adına Türkiye'deki hedef kişilerin fotoğraflarını çektiği, adres bilgilerini topladığı ve bu bilgileri İsrail'e aktardığı belirtildi. Savcılık, sanıklar hakkında 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.