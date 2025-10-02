Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı.
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı

11:06 02.10.2025
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.

Duruşmada bir ilk

İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Dört sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.30'da başladı.

Pazarcılar tanık olarak dinlenecek

Bugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek. Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor. Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.
