https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-dort-sanik-ilk-kez-ayni-celsede-hakim-karsisina-cikti-1099841273.html
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez aynı... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T11:06+0300
2025-10-02T11:06+0300
2025-10-02T11:06+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
yasemin minguzzi
andrea minguzzi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098071225_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1bdc19ee6e14694b185ac3e720dfe5a0.jpg
Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.Duruşmada bir ilkİki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Dört sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.30'da başladı.Pazarcılar tanık olarak dinlenecekBugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek. Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor. Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/minguzzi-davasinda-yeni-avukat-sedat-pekerin-avukati-ersan-barkin-dosyayi-ustlendi-1098782311.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098071225_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b91a1574569a95f9fe335fe9eea383d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, andrea minguzzi
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, andrea minguzzi
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı.
Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.
İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Dört sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.30'da başladı.
Pazarcılar tanık olarak dinlenecek
Bugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek. Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor. Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.