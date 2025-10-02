https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/mattia-ahmet-minguzzi-davasi-dort-sanik-ilk-kez-ayni-celsede-hakim-karsisina-cikti-1099841273.html

Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi davası: Dört sanık ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı

Sputnik Türkiye

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık bugün ilk kez aynı... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T11:06+0300

2025-10-02T11:06+0300

2025-10-02T11:06+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

yasemin minguzzi

andrea minguzzi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098071225_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1bdc19ee6e14694b185ac3e720dfe5a0.jpg

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi.Duruşmada bir ilkİki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Dört sanık bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.30'da başladı.Pazarcılar tanık olarak dinlenecekBugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek. Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor. Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/minguzzi-davasinda-yeni-avukat-sedat-pekerin-avukati-ersan-barkin-dosyayi-ustlendi-1098782311.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, andrea minguzzi