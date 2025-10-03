Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun 'ağabeyimi' buldum açıklaması ortalığı karıştırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglunun-agabeyimi-buldum-aciklamasi-ortaligi-karistirdi-1099877447.html
Yeşilçam'ın ünlü ismi Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, DNA testi ile bu iddiasını kanıtlamıştı. Bu kez de Nebioğlu, 'ağabeyimi buldum' diyerek sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve şarkıcı Onur Akay'ı işaret etti. Sosyal medyada gündem olan açıklamaların ardından Akay bu iddiaları reddetti. Akpınar, Akay'a dava açmıştıŞarkıcı Onur Akay, ünlü sanatçının ikiz kızlarının yanı sıra 'Metin' isminde bir oğlunun daha olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Metin Akpınar, Akay'a 1 liralık tazminat davası açmıştı. Bu gelişmeler sürerken, Duygu Nebioğlu, bir video yayımlayarak 'ağabeyimi buldum' açıklaması yaptı. Nebioğlu bu kişinin ise ünlü şarkıcı Onur Akay olduğunu söyledi. Akay iddiaları yalanladı 'DNA testine' hazırım dediBu iddiaların ardından Onur Akay, katıldığı bir programda bu iddiaları yalanlayarak, "Ben Metin Akpınar'ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım" dedi. Duygu Nebioğlu ise iddialarının arkasında durdu.
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu bu kez de 'ağabeyimi buldum' açıklaması yaptı. Nebioğlu, bu kez de şarkıcı Onur Akay'ın ağabeyi olduğunu iddia etti.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, DNA testi ile bu iddiasını kanıtlamıştı. Bu kez de Nebioğlu, 'ağabeyimi buldum' diyerek sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve şarkıcı Onur Akay'ı işaret etti. Sosyal medyada gündem olan açıklamaların ardından Akay bu iddiaları reddetti.
Akpınar, Akay'a dava açmıştı
Şarkıcı Onur Akay, ünlü sanatçının ikiz kızlarının yanı sıra 'Metin' isminde bir oğlunun daha olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Metin Akpınar, Akay'a 1 liralık tazminat davası açmıştı. Bu gelişmeler sürerken, Duygu Nebioğlu, bir video yayımlayarak 'ağabeyimi buldum' açıklaması yaptı. Nebioğlu bu kişinin ise ünlü şarkıcı Onur Akay olduğunu söyledi.
Akay iddiaları yalanladı 'DNA testine' hazırım dedi
Bu iddiaların ardından Onur Akay, katıldığı bir programda bu iddiaları yalanlayarak, "Ben Metin Akpınar'ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım" dedi. Duygu Nebioğlu ise iddialarının arkasında durdu.