https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/meteorolojiden-kritik-hortum-uyarisi-siddetli-saganak-ruzgarla-birleserek-firtinaya-donusecek-1099868465.html

Meteoroloji'den kritik hortum uyarısı: Şiddetli sağanak rüzgarla birleşerek fırtınaya dönüşecek

Meteoroloji'den kritik hortum uyarısı: Şiddetli sağanak rüzgarla birleşerek fırtınaya dönüşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 3 Ekim için Marmara, Ege ve Akdeniz’de hortum, fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İşte il il hava durumu raporu.

2025-10-03T06:54+0300

2025-10-03T06:54+0300

2025-10-03T06:54+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hortum

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak yağış uyarısı

şiddetli rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/12/1075552391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a95a30c4ecfcfa9dc4bbee1ad6721d9.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Hortum uyarısı yapıldıMarmara'nın batısı, Kıyı Ege'de, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-umarim-tahminim-tutmaz-dedi-kuvvetli-yagis-geliyor-1099817123.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, hortum uyarısı, fırtına uyarısı, 3 ekim hava durumu, kuvvetli sağanak, şiddetli yağış, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, batı karadeniz hava durumu, muğla hava durumu, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir hava durumu, antalya hava durumu