https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/meteorolojiden-kritik-hortum-uyarisi-siddetli-saganak-ruzgarla-birleserek-firtinaya-donusecek-1099868465.html
Meteoroloji'den kritik hortum uyarısı: Şiddetli sağanak rüzgarla birleşerek fırtınaya dönüşecek
Meteoroloji'den kritik hortum uyarısı: Şiddetli sağanak rüzgarla birleşerek fırtınaya dönüşecek
Meteoroloji 3 Ekim için Marmara, Ege ve Akdeniz’de hortum, fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İşte il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Hortum uyarısı yapıldıMarmara'nın batısı, Kıyı Ege'de, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Meteorolojinin 3 Ekim Cuma günü hava tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batısında sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Hortum uyarısı yapıldı

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa 26°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 20°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 24°C – Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 22°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 21°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 24°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 23°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 19°C – Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 32°C – Az bulutlu
Antalya 27°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 32°C – Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Nevşehir 24°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Düzce 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Sinop 26°C – Az bulutlu
Zonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 28°C – Az bulutlu
Rize 23°C – Az bulutlu
Samsun 24°C – Az bulutlu
Trabzon 22°C – Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum 23°C – Az bulutlu
Kars 21°C – Az bulutlu
Malatya 28°C – Az bulutlu
Van 22°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 31°C – Az bulutlu
Gaziantep 29°C – Az bulutlu
Mardin 27°C – Az bulutlu
Siirt 30°C – Az bulutlu
