Meme kanseri taramasını atlayan kadınlar için kritik uyarı: 'Ölüm riski yüzde 40 artıyor'
Meme kanseri taramasını atlayan kadınlar için kritik uyarı: 'Ölüm riski yüzde 40 artıyor'
İsveç’te 500 bin kadının katıldığı araştırmaya göre, ilk mamografi randevusuna gitmeyen kadınlarda meme kanserinden ölüm riski yüzde 40 daha yüksek. Erken tarama ve düzenli kontrollerin önemi vurgulanıyor.
2025-10-03T14:15+0300
2025-10-03T14:15+0300
2025-10-03T14:15+0300
İsveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, ilk meme kanseri taramasını kaçıran kadınların hastalıktan ölme riski yüzde 40 daha yüksek. Karolinska Enstitüsü uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, 1991-2020 yılları arasında ilk tarama daveti alan yaklaşık 500 bin kadın 25 yıl boyunca izlendi.Araştırmada, kadınların yaklaşık üçte birinin ilk mamografi randevusuna gitmediği belirlendi. İlk taramaya katılmayan kadınlar, ilerleyen yıllarda da taramalara katılma olasılıkları daha düşük ve tanı konulan kanserler genellikle ileri evredeydi.İlk randevunun önemiAraştırmacılar, taramaya katılmamanın ölüm riskini artırdığını, ancak 25 yıllık meme kanseri görülme oranlarının her iki grup arasında benzer olduğunu belirtti. Bu durum, yüksek ölüm riskinin gecikmiş tanıdan kaynaklandığını gösteriyor.Araştırmacılar, ilk tarama randevusuna gitmenin sadece kısa vadeli bir sağlık kontrolünden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. İlk randevu, risk azaltma yolları ve belirtilerin fark edilmesi konusunda kadınlara uzun vadeli bir yatırım sağlıyor.Kanser ölümlerinde artışAraştırmalar, 2050'ye kadar küresel kanser ölümlerinin yüzde 75 artarak 18,6 milyona ulaşacağını ve yeni vaka sayısının 30,5 milyon olmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, ölümlerin yüzde 42'sinin modifiye edilebilir risklerden kaynaklandığını vurguluyor: sigara, sağlıksız beslenme, yüksek kan şekeri ve toksinlere maruziyet.Meme sağlığında erken farkındalık için evde uygulamalarEvde meme sağlığını desteklemek ve erken değişiklikleri fark etmek için uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler var:Meme kontrolü: Ayda bir, adet sonrası 3–5 gün veya menopoz sonrası her ayın aynı günüMeme masajı ve farkındalık:Sağlıklı yaşam alışkanlıkları:
i̇sveç
İsveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, ilk meme kanseri taramasını kaçıran kadınların hastalıktan ölme riski yüzde 40 daha yüksek. Karolinska Enstitüsü uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, 1991-2020 yılları arasında ilk tarama daveti alan yaklaşık 500 bin kadın 25 yıl boyunca izlendi.
Araştırmada, kadınların yaklaşık üçte birinin ilk mamografi randevusuna gitmediği belirlendi. İlk taramaya katılmayan kadınlar, ilerleyen yıllarda da taramalara katılma olasılıkları daha düşük ve tanı konulan kanserler genellikle ileri evredeydi.
Araştırmacılar, taramaya katılmamanın ölüm riskini artırdığını, ancak 25 yıllık meme kanseri görülme oranlarının her iki grup arasında benzer olduğunu belirtti. Bu durum, yüksek ölüm riskinin gecikmiş tanıdan kaynaklandığını gösteriyor.
Araştırmacılar, ilk tarama randevusuna gitmenin sadece kısa vadeli bir sağlık kontrolünden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. İlk randevu, risk azaltma yolları ve belirtilerin fark edilmesi konusunda kadınlara uzun vadeli bir yatırım sağlıyor.
Türkiye’de meme kanseri tarama programı Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı çerçevesinde yürütülüyor. Program çerçevesinde, kadınların ilk mamografilerini 40 yaşında çektirmeleri tavsiye ediliyor.
40 ila 69 yaş arasındaki kadınların ilk taramadan sonra iki yılda bir mamografi yapılması öneriliyor.
Araştırmalar, 2050’ye kadar küresel kanser ölümlerinin yüzde 75 artarak 18,6 milyona ulaşacağını ve yeni vaka sayısının 30,5 milyon olmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, ölümlerin yüzde 42’sinin modifiye edilebilir risklerden kaynaklandığını vurguluyor: sigara, sağlıksız beslenme, yüksek kan şekeri ve toksinlere maruziyet.
Meme sağlığında erken farkındalık için evde uygulamalar
Evde meme sağlığını desteklemek ve erken değişiklikleri fark etmek için uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler var:
Meme kontrolü: Ayda bir, adet sonrası 3–5 gün veya menopoz sonrası her ayın aynı günü
Aynada durun; kollar yanlarda, sonra başınızın üzerinde ve belinizde değişik pozisyonlarda memelerinizi inceleyin.
Memede şekil, boyut, cilt değişiklikleri, çekilme, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü kontrol edin.
Yatar pozisyonda, parmak uçlarıyla dairesel hareketlerle meme dokusunu ve koltuk altını tarayın.
Herhangi bir sertlik, kitle, akıntı veya asimetri fark ederseniz doktora başvurun.
Meme masajı ve farkındalık:
Hafif basınçla memeyi masaj yapmak, dokuda sertlik veya düzensizlik fark etmeyi kolaylaştırır.
Ama meme masajı kanser tedavisi değildir
, sadece kontrolü kolaylaştırır.
Sağlıklı yaşam alışkanlıkları:
Dengeli beslenme, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıdalardan kaçınma
Sigara ve alkolü sınırlama