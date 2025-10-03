https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/meme-kanseri-taramasini-atlayan-kadinlar-icin-kritik-uyari-olum-riski-yuzde-40-artiyor-1099884546.html

Meme kanseri taramasını atlayan kadınlar için kritik uyarı: 'Ölüm riski yüzde 40 artıyor'

İsveç’te 500 bin kadının katıldığı araştırmaya göre, ilk mamografi randevusuna gitmeyen kadınlarda meme kanserinden ölüm riski yüzde 40 daha yüksek. Erken tarama ve düzenli kontrollerin önemi vurgulanıyor.

İsveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, ilk meme kanseri taramasını kaçıran kadınların hastalıktan ölme riski yüzde 40 daha yüksek. Karolinska Enstitüsü uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, 1991-2020 yılları arasında ilk tarama daveti alan yaklaşık 500 bin kadın 25 yıl boyunca izlendi.Araştırmada, kadınların yaklaşık üçte birinin ilk mamografi randevusuna gitmediği belirlendi. İlk taramaya katılmayan kadınlar, ilerleyen yıllarda da taramalara katılma olasılıkları daha düşük ve tanı konulan kanserler genellikle ileri evredeydi.İlk randevunun önemiAraştırmacılar, taramaya katılmamanın ölüm riskini artırdığını, ancak 25 yıllık meme kanseri görülme oranlarının her iki grup arasında benzer olduğunu belirtti. Bu durum, yüksek ölüm riskinin gecikmiş tanıdan kaynaklandığını gösteriyor.Araştırmacılar, ilk tarama randevusuna gitmenin sadece kısa vadeli bir sağlık kontrolünden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. İlk randevu, risk azaltma yolları ve belirtilerin fark edilmesi konusunda kadınlara uzun vadeli bir yatırım sağlıyor.Kanser ölümlerinde artışAraştırmalar, 2050’ye kadar küresel kanser ölümlerinin yüzde 75 artarak 18,6 milyona ulaşacağını ve yeni vaka sayısının 30,5 milyon olmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, ölümlerin yüzde 42’sinin modifiye edilebilir risklerden kaynaklandığını vurguluyor: sigara, sağlıksız beslenme, yüksek kan şekeri ve toksinlere maruziyet.Meme sağlığında erken farkındalık için evde uygulamalarEvde meme sağlığını desteklemek ve erken değişiklikleri fark etmek için uygulayabileceğiniz bazı pratik yöntemler var:Meme kontrolü: Ayda bir, adet sonrası 3–5 gün veya menopoz sonrası her ayın aynı günüMeme masajı ve farkındalık:Sağlıklı yaşam alışkanlıkları:

