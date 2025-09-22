https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/mabel-matize-sorusturma-unlu-sarkici-ifade-vermek-icin-adliyede-1099569826.html

Mabel Matiz'e soruşturma: Ünlü şarkıcı ifade vermek için adliyede

Mabel Matiz'e soruşturma: Ünlü şarkıcı ifade vermek için adliyede

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T14:50+0300

2025-09-22T14:50+0300

2025-09-22T15:01+0300

türki̇ye

mabel matiz

gözaltı

çağlayan adliyesi

i̇çişleri bakanlığı

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

fatih karaca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043972503_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_f9ab271f087f7cd86e39e92dd47824e2.jpg

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında yazdığı “Perperişan” şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu şarkı hakkında erişim engeli talebinde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Soruşturma kapsamında Mabel Matiz, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/unlu-sarkici-mabel-matiz-hakkinda-bir-parti-daha-suc-duyurusunda-bulundu-1099512380.html

türki̇ye

çağlayan adliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mabel matiz, gözaltı, çağlayan adliyesi, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, fatih karaca