Mabel Matiz'e soruşturma: Ünlü şarkıcı ifade vermek için adliyede
Mabel Matiz'e soruşturma: Ünlü şarkıcı ifade vermek için adliyede
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında yazdığı “Perperişan” şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu şarkı hakkında erişim engeli talebinde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Soruşturma kapsamında Mabel Matiz, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.
Mabel Matiz'e soruşturma: Ünlü şarkıcı ifade vermek için adliyede
14:50 22.09.2025 (güncellendi: 15:01 22.09.2025)
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Matiz, ifade vermek üzere adliyeye gitti.
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında yazdığı “Perperişan” şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu şarkı hakkında erişim engeli talebinde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında Mabel Matiz, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.