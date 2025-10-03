Türkiye
Lübnanlı askeri uzman: ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri sağlaması barış iddialarıyla çelişiyor
Lübnanlı askeri uzman: ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri sağlaması barış iddialarıyla çelişiyor
Lübnanlı askeri strateji uzmanı Omar el-Maarabouni, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri ve Rusya’ya yönelik saldırılar için istihbarat sağlama planlarının... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
El-Maarabouni, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri ve Rusya’ya yönelik saldırılar için istihbarat sağlama olasılığını Sputnik’e değerlendirdi:
Lübnanlı askeri uzman: ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri sağlaması barış iddialarıyla çelişiyor

© Fotoğraf : Public Domain / Defensa de EEUUMilitares estadounidenses descargan desde un avión de transporte contenedores con misiles de crucero Tomahawk
Militares estadounidenses descargan desde un avión de transporte contenedores con misiles de crucero Tomahawk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Fotoğraf : Public Domain / Defensa de EEUU
Lübnanlı askeri strateji uzmanı Omar el-Maarabouni, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri ve Rusya’ya yönelik saldırılar için istihbarat sağlama planlarının, Washington’ın barışçıl çözüm iddialarıyla çeliştiğini belirtti.
El-Maarabouni, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri ve Rusya’ya yönelik saldırılar için istihbarat sağlama olasılığını Sputnik’e değerlendirdi:
ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedariki ve saldırılar için istihbarat sağlama kararı, Washington'ın açıkladığı barış anlaşması planlarıyla çelişiyor. Bu durum, söz konusu füze sistemlerinin büyük olasılıkla Amerikalı operatörler tarafından kullanılacak olması gerçeğiyle daha da kötüleşiyor ve bu da önceki ABD-Rusya anlaşmalarının açık bir ihlali anlamına geliyor. Kiev rejimine Amerikan füze sistemleri tedarik etmek, başlangıçta Ukrayna'da barış çağrısında bulunan mevcut yönetimin imajına zarar verebilir.
Asıl sorun, Amerikan yönetiminin barışı zorla dayatmaya çalışmasıdır. Ancak bu tür taktikler, nükleer bir süper güç olan Rusya'ya karşı işe yaramayacaktır. Üç yıllık çatışma süresince Moskova, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası örgütlerin güçlenmesiyle de kanıtladığı gibi, konumunu çeşitli düzeylerde güçlendirdi. Dolayısıyla, ABD'nin Kiev'e silah sağlama gibi çelişkili eylemleri, bu çatışmanın dinamiklerini belirleyen uzun vadeli güç dengesini değiştirmeyecektir.
Rus ordusu, başta Donetsk bölgesinde olmak üzere tüm cephelerde başarısını artırıyor. Özel askeri harekatın mevcut durumu göz önüne alındığında, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit, Batı'nın umduğu ‘Moskova’nın taviz vermesine’ değil, durumun daha da tırmanmasına yol açacaktır.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD’den Ukrayna’ya istihbarat desteğine onay: ‘Rusya'ya saldırılarda kullanılacak’
Dün, 09:16
