Asıl sorun, Amerikan yönetiminin barışı zorla dayatmaya çalışmasıdır. Ancak bu tür taktikler, nükleer bir süper güç olan Rusya'ya karşı işe yaramayacaktır. Üç yıllık çatışma süresince Moskova, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası örgütlerin güçlenmesiyle de kanıtladığı gibi, konumunu çeşitli düzeylerde güçlendirdi. Dolayısıyla, ABD'nin Kiev'e silah sağlama gibi çelişkili eylemleri, bu çatışmanın dinamiklerini belirleyen uzun vadeli güç dengesini değiştirmeyecektir.