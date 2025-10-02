https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/abdden-ukraynaya-istihbarat-destegine-onay-rusyaya-saldirilarda-kullanilacak-1099837904.html

ABD’den Ukrayna’ya istihbarat desteğine onay: ‘Rusya'ya saldırılarda kullanılacak’

ABD’den Ukrayna’ya istihbarat desteğine onay: ‘Rusya'ya saldırılarda kullanılacak’

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılmak üzere Ukrayna’ya istihbarat sağlayacağını belirtildi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T09:16+0300

2025-10-02T09:16+0300

2025-10-02T09:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

rusya

nato

tomahawk

barracuda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259246_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_41d90446235d9f34d4b91af2134995bd.jpg

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, istihbarat teşkilatlarına ve Pentagon’a Kiev rejimine istihbarat sağlamasına izin verdiğini yazdı.Gazetenin haberinde, “ABD, Ukrayna'ya Rus enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılar için istihbarat sağlayacak. <...> Başkan Trump geçenlerde, istihbarat teşkilatları ve Pentagon'un Kiev'e saldırılar konusunda yardımcı olmalarına yönelik izni imzaladı” ifadesi kullanıldı.ABD’nin NATO ülkelerinden de benzer bir destek talep ettiği bildirilirken Beyaz Saray’ın ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 800 kilometre menzile sahip Tomahawk, Barracuda ve diğer füzeler sağlamayı değerlendirdiği kaydedildi.Gazete, Washington’un henüz hangi sevkiyatlara onay verilebileceğine karar vermediği vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ABD yapımı silahların Rusya’ya uzun menzilli saldırılarda kullanılmasına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazır olduğunu dile getirdiği, ama kısıtlamaları gözden geçirme yönünde hiçbir vaatte bulunmadığı bildirilmişti.Zelenskiy, ABD’den Tomahawk füzelerini vermesini istemişti. ABD yönetimi, ATACAMS’a alternatif olarak Tomahawk füzelerini sağlama olasılığını değerlendiriyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, bu konuda kararı ülke liderinin vereceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ingiliz-uzmandan-abnin-ukraynaya-kredi-planini-degerlendirdi-rus-varliklarin-kullanilmasi-guveni-1099837382.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, nato, tomahawk, barracuda