ABD’den Ukrayna’ya istihbarat desteğine onay: ‘Rusya'ya saldırılarda kullanılacak’
ABD’nin, Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılmak üzere Ukrayna’ya istihbarat sağlayacağını belirtildi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, istihbarat teşkilatlarına ve Pentagon’a Kiev rejimine istihbarat sağlamasına izin verdiğini yazdı.Gazetenin haberinde, “ABD, Ukrayna'ya Rus enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılar için istihbarat sağlayacak. <...> Başkan Trump geçenlerde, istihbarat teşkilatları ve Pentagon'un Kiev'e saldırılar konusunda yardımcı olmalarına yönelik izni imzaladı” ifadesi kullanıldı.ABD’nin NATO ülkelerinden de benzer bir destek talep ettiği bildirilirken Beyaz Saray’ın ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 800 kilometre menzile sahip Tomahawk, Barracuda ve diğer füzeler sağlamayı değerlendirdiği kaydedildi.Gazete, Washington’un henüz hangi sevkiyatlara onay verilebileceğine karar vermediği vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ABD yapımı silahların Rusya’ya uzun menzilli saldırılarda kullanılmasına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazır olduğunu dile getirdiği, ama kısıtlamaları gözden geçirme yönünde hiçbir vaatte bulunmadığı bildirilmişti.Zelenskiy, ABD’den Tomahawk füzelerini vermesini istemişti. ABD yönetimi, ATACAMS’a alternatif olarak Tomahawk füzelerini sağlama olasılığını değerlendiriyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, bu konuda kararı ülke liderinin vereceğini dile getirmişti.
The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, istihbarat teşkilatlarına ve Pentagon’a Kiev rejimine istihbarat sağlamasına izin verdiğini yazdı.
Gazetenin haberinde, “ABD, Ukrayna'ya Rus enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılar için istihbarat sağlayacak. <...> Başkan Trump geçenlerde, istihbarat teşkilatları ve Pentagon'un Kiev'e saldırılar konusunda yardımcı olmalarına yönelik izni imzaladı” ifadesi kullanıldı.
ABD’nin NATO ülkelerinden de benzer bir destek talep ettiği bildirilirken Beyaz Saray’ın ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 800 kilometre menzile sahip Tomahawk, Barracuda ve diğer füzeler sağlamayı değerlendirdiği kaydedildi.
Gazete, Washington’un henüz hangi sevkiyatlara onay verilebileceğine karar vermediği vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşme sırasında, ABD yapımı silahların Rusya’ya uzun menzilli saldırılarda kullanılmasına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazır olduğunu dile getirdiği, ama kısıtlamaları gözden geçirme yönünde hiçbir vaatte bulunmadığı bildirilmişti.
Zelenskiy, ABD’den Tomahawk füzelerini vermesini istemişti. ABD yönetimi, ATACAMS’a alternatif olarak Tomahawk füzelerini sağlama olasılığını değerlendiriyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, bu konuda kararı ülke liderinin vereceğini dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Tomahawk füzelerinin sağlanmasına ilişkin açıklamaları “çok ciddi” olarak nitelendirmişti. Rus yetkili, tehdidin potansiyelini değerlendirdikten ve bu süreçte kimlerin yer alacağını anladıktan sonra tepkisini oluşturacağının altını çizmişti.
Peskov, Ukrayna ordusunun cephedeki durumu değiştirecek hiçbir sihirli formül veya silahın olmadığını vurgulamıştı.