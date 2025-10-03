https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/konyada-kirmizi-isikta-bekleyen-otomobil-ikiye-bolundu-1-olu-1-yarali-1099897498.html
Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu...
2025-10-03T20:42+0300
2025-10-03T20:42+0300
2025-10-03T20:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099897215_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_023777d5e1d90e4e951af0adc256e8fd.jpg
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü 1 kişiyi hayattan kopardı, 1 kişi yaralandı.Olay, Konya'nın Meram ilçesinde Antalya Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 42 yaşındaki İ.A. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran M.K. yönetimindeki aracın arkasına çarptı. Kazada M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İ.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
türki̇ye
konya
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099897215_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2b701ce0271ee0e541c4baad217889c2.jpg
20:42 03.10.2025 (güncellendi: 20:47 03.10.2025)
Konya’nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Araç çarpma anında ikiye bölündü.
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü 1 kişiyi hayattan kopardı, 1 kişi yaralandı.
Olay, Konya'nın Meram ilçesinde Antalya Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 42 yaşındaki İ.A. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran M.K. yönetimindeki aracın arkasına çarptı. Kazada M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İ.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.