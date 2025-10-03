Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/kiev-rejiminin-suclari-27-binden-fazla-sivile-zarar-verdi-7-bin-200-sivil-olduruldu-1099877579.html
Kiev rejiminin suçları 27 binden fazla sivile zarar verdi: 7 bin 200 sivil öldürüldü
Kiev rejiminin suçları 27 binden fazla sivile zarar verdi: 7 bin 200 sivil öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya ve Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusunun 7 bin 200 sivilin ölümüne yol açtığı açıklandı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T11:37+0300
2025-10-03T11:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
ukrayna
kiev
rusya
rusya soruşturma komitesi
sivil can kaybı
sivil kayıplar
sivil ölümleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086200855_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_c25cda67e86846eec253167fc7a23c42.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'da çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana 27 binden fazla sivilin Kiev rejiminin işlediği suçlardan zarar gördüğünü, bunlardan 7 bin 200'ünün öldürüldüğünü bildirdi.Soruşturma Komitesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "2014 yılından bu yana Kiev rejimi tarafından işlenen suçlarla ilgili 8 bin 167 dava açıldı. Soruşturma verilerine göre, Ukrayna'nın saldırganlığı sonucunda 27 bin sivil zarar gördü ve bunlar içinden 225'i çocuk olmak üzere 7 bin 240'ı öldürüldü" dendi.Komite, 674 Ukraynalının suçlu bulunduğunu kaydetti.'1000'den fazla paralı asker hakkında dava açıldı'Komite, Ukrayna ordusu saflarında paralı askerlik faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 1000'den fazla yabancı hakkında gıyaben dava açıldığını da bildirdi."Rusya Soruşturma Komitesi görevlileri, para karşılığında Ukraynalı silahlı grupların saflarında çatışmalara katılan yabancıları tespit edip yargılamaya devam ediyor. Şu ana dek 1004 yabancıya gıyaben suçlama yöneltildi" bilgisini paylaşan Komite, 185 davanın sonuca bağlandığını ve 145 yabancı paralı askerin suçlu bulunduğunu da aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/yillardir-gizlice-yapiyorlar-abdden-ukraynanin-iha-programina-destek-1099873179.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086200855_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dafd9d9fc14641eb3b5a16fdc12a35a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ukrayna, kiev, rusya, rusya soruşturma komitesi, sivil can kaybı, sivil kayıplar, sivil ölümleri
haberler, ukrayna, kiev, rusya, rusya soruşturma komitesi, sivil can kaybı, sivil kayıplar, sivil ölümleri

Kiev rejiminin suçları 27 binden fazla sivile zarar verdi: 7 bin 200 sivil öldürüldü

11:37 03.10.2025
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Soruşturma Komitesi
Rusya Soruşturma Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya ve Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusunun 7 bin 200 sivilin ölümüne yol açtığı açıklandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'da çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana 27 binden fazla sivilin Kiev rejiminin işlediği suçlardan zarar gördüğünü, bunlardan 7 bin 200'ünün öldürüldüğünü bildirdi.

Soruşturma Komitesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "2014 yılından bu yana Kiev rejimi tarafından işlenen suçlarla ilgili 8 bin 167 dava açıldı. Soruşturma verilerine göre, Ukrayna'nın saldırganlığı sonucunda 27 bin sivil zarar gördü ve bunlar içinden 225'i çocuk olmak üzere 7 bin 240'ı öldürüldü" dendi.

Komite, 674 Ukraynalının suçlu bulunduğunu kaydetti.

'1000'den fazla paralı asker hakkında dava açıldı'

Komite, Ukrayna ordusu saflarında paralı askerlik faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 1000'den fazla yabancı hakkında gıyaben dava açıldığını da bildirdi.

"Rusya Soruşturma Komitesi görevlileri, para karşılığında Ukraynalı silahlı grupların saflarında çatışmalara katılan yabancıları tespit edip yargılamaya devam ediyor. Şu ana dek 1004 yabancıya gıyaben suçlama yöneltildi" bilgisini paylaşan Komite, 185 davanın sonuca bağlandığını ve 145 yabancı paralı askerin suçlu bulunduğunu da aktardı.
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Yıllardır gizlice yapıyorlar: ABD’den Ukrayna'nın İHA programına destek
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала