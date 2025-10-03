https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/kiev-rejiminin-suclari-27-binden-fazla-sivile-zarar-verdi-7-bin-200-sivil-olduruldu-1099877579.html

Kiev rejiminin suçları 27 binden fazla sivile zarar verdi: 7 bin 200 sivil öldürüldü

Rusya ve Donbass'taki yerleşimlere hedef gözetmeksizin saldıran Ukrayna ordusunun 7 bin 200 sivilin ölümüne yol açtığı açıklandı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086200855_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_c25cda67e86846eec253167fc7a23c42.jpg

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna'da çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana 27 binden fazla sivilin Kiev rejiminin işlediği suçlardan zarar gördüğünü, bunlardan 7 bin 200'ünün öldürüldüğünü bildirdi.Soruşturma Komitesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "2014 yılından bu yana Kiev rejimi tarafından işlenen suçlarla ilgili 8 bin 167 dava açıldı. Soruşturma verilerine göre, Ukrayna'nın saldırganlığı sonucunda 27 bin sivil zarar gördü ve bunlar içinden 225'i çocuk olmak üzere 7 bin 240'ı öldürüldü" dendi.Komite, 674 Ukraynalının suçlu bulunduğunu kaydetti.'1000'den fazla paralı asker hakkında dava açıldı'Komite, Ukrayna ordusu saflarında paralı askerlik faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 1000'den fazla yabancı hakkında gıyaben dava açıldığını da bildirdi."Rusya Soruşturma Komitesi görevlileri, para karşılığında Ukraynalı silahlı grupların saflarında çatışmalara katılan yabancıları tespit edip yargılamaya devam ediyor. Şu ana dek 1004 yabancıya gıyaben suçlama yöneltildi" bilgisini paylaşan Komite, 185 davanın sonuca bağlandığını ve 145 yabancı paralı askerin suçlu bulunduğunu da aktardı.

