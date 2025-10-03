https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/kerem-akturkoglu-gol-atinca-dunyanin-en-iyisi-atamayinca-dunyanin-en-kotu-futbolcusu-oluyorsunuz-1099869465.html

Kerem Aktürkoğlu: Gol atınca dünyanın en iyisi, atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz

Kerem Aktürkoğlu: Gol atınca dünyanın en iyisi, atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice takımı 2-1 yenen Fenerbahçe'de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, galibiyete katkı sağladığı... 03.10.2025

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Önemli galibiyetti. Ben de galibiyete gollerimle katkı sağladığım için ayrıca mutluyum. Güzel futbolla, performansla taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Tek istediğimiz buydu. Bence güzel futbol oynayarak bunu saha yansıtarak başardık. Önemli olan galibiyetti. Ben de bireysel olarak katkı sağladığım için mutluyum. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.İsmail Yüksek ile uzun yıllardır iyi anlaştıklarını dile getiren Kerem, şöyle devam etti:'Maalesef futbol biraz nankör bu konuda'Takımda çok iyi bir hava olduğunu da aktaran Kerem, "Gol atınca dünyanın en iyi futbolcusu, gol atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz. Maalesef futbol biraz nankör bu konuda. Ben takım galibiyet aldıktan sonra her zaman mutluyum. Tabii bireysel olarak goller atmak, asistler yapmak çok önemli ama galibiyet her şeyden daha önemli. Bireysel herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Ben sonradan katıldım. Tabii ilk başta Türklerle aram daha iyiydi, şimdi herkesle çok yakınım. Golde de sağ olsun herkes bana doğru koşunca gerçekten duygulandım. Çok güzel bir ortamımız var. Bunları skor olarak sahaya yansıtamadıktan sonra insanlar farklı şeyler konuşacaktır. Bizim gerçekten çok güzel ortamımız var. Bunu sahaya yansıttıktan sonra da anlamı, önemi daha da artıyor. Umarım bunu devam ettiririz. Taraftarımıza istedikleri şeyleri verebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.'Sosyal medyayı kullanmıyorum'Kerem, teknik direktör Tedesco ile ilgili ise şunları kaydetti:Futbolcuların uygulamalar üzerinden istatistiklerle değerlendirilmemesi gerektiğini anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksekse müthiş oynadı, düşükse çok kötü oynadı diye. Ben futbolda buna inanmıyorum. Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor. Çok bir değeri yok. Hocamla konuştuğum zaman benden çok memnun olduğunu söyledi. Skora katkı sağlamak her futbolcunun isteyeceği şeylerdir. Ben de skora katkı sağlayabilen bir futbolcuyum. Bu zamana kadar performans sergiledim. İnsanların beklentisi olabiliyor. Hocamla konuştuğumda skora katkım olamadığı sürelerde bile memnun olduğunu, her şeyi istediği gibi yaptığımı söyledi. Benim için önemli olan hocanın söylediği, gerçekten futbolu bilen insanların söylediği. Gerisi çok önemli değil" yorumunu yaptı.Kerem, bir gazetecinin "gol sevincini en çok hangi statta yapmak seni mutlu etti" sorusuna ise "Bugün çok farklıydı. Çünkü takım arkadaşlarımı da gördünüz, onlar da çok istiyordu. Benle birlikte kutladılar. Bugün benim için çok daha anlamlıydı" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

