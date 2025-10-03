Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bazı duraklarda sefer yapılamıyor. 03.10.2025
2025-10-03T15:40+0300
2025-10-03T15:40+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091608728_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57f884947a0d6b6fb5fbea7eca0efbc4.jpg
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.Tramvay seferlerinde aksamaMetro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.Seferler hangi istasyonlarda devam ediyor?Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
15:40 03.10.2025
© AATramvay hattı
Tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bazı duraklarda sefer yapılamıyor.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Tramvay seferlerinde aksama

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Seferler hangi istasyonlarda devam ediyor?

Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
