Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bazı duraklarda sefer yapılamıyor. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.Tramvay seferlerinde aksamaMetro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.Seferler hangi istasyonlarda devam ediyor?Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
