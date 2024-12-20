https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-seferlerinde-aksama-1091782190.html

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Sputnik Türkiye

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T10:07+0300

2024-12-20T10:07+0300

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türkiye

kabataş

bağcılar

tramvay

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Arıza nedeniyle hattın bazı duraklarında tramvay seferleri yapılamıyor.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir sorun yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, tramvay seferleri yalnızca Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar durakları arasında gerçekleştiriliyor.Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, hattı kullanan yolcuların alternatif güzergahları değerlendirmesi önerildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html

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