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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Sputnik Türkiye
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Arıza nedeniyle hattın bazı duraklarında tramvay seferleri yapılamıyor.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir sorun yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, tramvay seferleri yalnızca Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar durakları arasında gerçekleştiriliyor.Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, hattı kullanan yolcuların alternatif güzergahları değerlendirmesi önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisecek-motorine-yeni-zam-geliyor-1091780932.html
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kabataş, bağcılar, tramvay
kabataş, bağcılar, tramvay

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

10:07 20.12.2024
© AATramvay hattı
Tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Arıza nedeniyle hattın bazı duraklarında tramvay seferleri yapılamıyor.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir sorun yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, tramvay seferleri yalnızca Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar durakları arasında gerçekleştiriliyor.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, hattı kullanan yolcuların alternatif güzergahları değerlendirmesi önerildi.
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