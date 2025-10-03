Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmir'de depo yangını: Gökyüzünü duman kapladı, patlamalar yaşanıyor
i̇zmir, yangın, bornova
i̇zmir, yangın, bornova

İzmir'de depo yangını: Gökyüzünü duman kapladı, patlamalar yaşanıyor

10:36 03.10.2025
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale edildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.
İzmir’in Bornova ilçesi Refik Tulga Caddesi üzerinde bulunan plastik ürünlerin depolandığı bir tesiste, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede büyüyen alevler depo çevresinde paniğe yol açtı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve plastik ürünlerin tutuşma riski nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Dumanlar kentin dört bir yanından görüldü

Depodan yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kentin farklı noktalarından görülen dumanlar, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Alevlerin sardığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.
