https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/izmirde-depo-yangini-gokyuzunu-duman-kapladi-patlamalar-yasaniyor-1099873147.html

İzmir'de depo yangını: Gökyüzünü duman kapladı, patlamalar yaşanıyor

İzmir'de depo yangını: Gökyüzünü duman kapladı, patlamalar yaşanıyor

Sputnik Türkiye

İzmir’in Bornova ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T10:36+0300

2025-10-03T10:36+0300

2025-10-03T10:36+0300

türki̇ye

i̇zmir

yangın

bornova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099873840_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_429315fa28fe8bc3069f0454c358371f.jpg

İzmir’in Bornova ilçesi Refik Tulga Caddesi üzerinde bulunan plastik ürünlerin depolandığı bir tesiste, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede büyüyen alevler depo çevresinde paniğe yol açtı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiYangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve plastik ürünlerin tutuşma riski nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.Dumanlar kentin dört bir yanından görüldüDepodan yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kentin farklı noktalarından görülen dumanlar, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Alevlerin sardığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mossad-ajani-serkan-cicek-istanbulda-yakalandi-4-bin-dolar-degerinde-kripto-para-aldi-ama-bilgi-1099870978.html

türki̇ye

i̇zmir

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, yangın, bornova