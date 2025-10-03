İzmir'de depo yangını: Gökyüzünü duman kapladı, patlamalar yaşanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/izmirde-depo-yangini-gokyuzunu-duman-kapladi-patlamalar-yasaniyor-1099873147.html
İzmir’in Bornova ilçesi Refik Tulga Caddesi üzerinde bulunan plastik ürünlerin depolandığı bir tesiste, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede büyüyen alevler depo çevresinde paniğe yol açtı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiYangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve plastik ürünlerin tutuşma riski nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.Dumanlar kentin dört bir yanından görüldüDepodan yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kentin farklı noktalarından görülen dumanlar, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Alevlerin sardığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.
İzmir’in Bornova ilçesi Refik Tulga Caddesi üzerinde bulunan plastik ürünlerin depolandığı bir tesiste, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede büyüyen alevler depo çevresinde paniğe yol açtı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve plastik ürünlerin tutuşma riski nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Dumanlar kentin dört bir yanından görüldü
Depodan yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kentin farklı noktalarından görülen dumanlar, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Alevlerin sardığı depodan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.