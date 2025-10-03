https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/istanbulda-gazzeye-destek-yuruyusu-5-ekim-pazar-gunu-ayasofyadan-basliyor-1099896531.html

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü 5 Ekim Pazar günü Ayasofya'dan başlıyor

İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü 5 Ekim Pazar günü Ayasofya'dan başlıyor

Sputnik Türkiye

Filistin’in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla Filistin’e Destek Platformu, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T19:58+0300

2025-10-03T19:58+0300

2025-10-03T19:58+0300

türki̇ye

ayasofya

filistin

i̇stanbul

gazze

gazze protestosu

gazze ablukası

gazze şeridi

gazze limanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092233183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98be50c6db91720442f28da7cb974dbb.jpg

İstanbul’da 5 Ekim Pazar günü 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecek.Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona ereceği açıklandı. Platform adına konuşan Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Küresel Sumud Filosunun dünyanın farklı noktalarından hareket ederek 2 Ekim 2025 itibarıyla Gazze açıklarına ulaştığını ve ablukanın fiilen delindiğini vurguladı. Güney, 2. ve 3. özgürlük filolarının da yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.Yürüyüşün İstanbul'la sınırlı kalmayacağını belirten Güney, aynı gün Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli basın açıklamaları, yürüyüşler, etkinlikler ve dualarla Filistin’e destek mesajı verileceğini söyledi.Filistin’e Destek Platformu, tüm halkı, meslek odalarını ve basın mensuplarını bu yürüyüşe katılmaya ve Filistin direnişine destek vermeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/infantino-israilin-men-edilmesi-cagrisina-yanit-verdi-fifa-jeopolitik-sorunlari-cozemez-1099895335.html

türki̇ye

ayasofya

filistin

i̇stanbul

gazze

gazze şeridi

gazze limanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayasofya, filistin, i̇stanbul, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası, gazze şeridi, gazze limanı