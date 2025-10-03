Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü 5 Ekim Pazar günü Ayasofya'dan başlıyor
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü 5 Ekim Pazar günü Ayasofya'dan başlıyor
Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Filistin'e Destek Platformu, 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek.
İstanbul’da 5 Ekim Pazar günü 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecek.Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona ereceği açıklandı. Platform adına konuşan Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Küresel Sumud Filosunun dünyanın farklı noktalarından hareket ederek 2 Ekim 2025 itibarıyla Gazze açıklarına ulaştığını ve ablukanın fiilen delindiğini vurguladı. Güney, 2. ve 3. özgürlük filolarının da yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.Yürüyüşün İstanbul'la sınırlı kalmayacağını belirten Güney, aynı gün Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli basın açıklamaları, yürüyüşler, etkinlikler ve dualarla Filistin’e destek mesajı verileceğini söyledi.Filistin’e Destek Platformu, tüm halkı, meslek odalarını ve basın mensuplarını bu yürüyüşe katılmaya ve Filistin direnişine destek vermeye çağırdı.
Filistin yürüyüşü
Filistin’in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla Filistin’e Destek Platformu, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek. 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş, öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona erecek.
İstanbul’da 5 Ekim Pazar günü 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecek.
Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona ereceği açıklandı. Platform adına konuşan Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, Küresel Sumud Filosunun dünyanın farklı noktalarından hareket ederek 2 Ekim 2025 itibarıyla Gazze açıklarına ulaştığını ve ablukanın fiilen delindiğini vurguladı. Güney, 2. ve 3. özgürlük filolarının da yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
Yürüyüşün İstanbul'la sınırlı kalmayacağını belirten Güney, aynı gün Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli basın açıklamaları, yürüyüşler, etkinlikler ve dualarla Filistin’e destek mesajı verileceğini söyledi.
Filistin’e Destek Platformu, tüm halkı, meslek odalarını ve basın mensuplarını bu yürüyüşe katılmaya ve Filistin direnişine destek vermeye çağırdı.
