Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu'


İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırısına tepki olarak Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye


İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırısına tepki olarak Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Göstericiler, saldırıyı protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kalabalık, İsrail’i ve ABD’yi hedef alan sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' ve 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu' sloganları öne çıktı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Protestocular, elçilik önünde nöbet eylemi başlatarak saldırıya karşı duruş gösterdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye insani yardım taşıdığı vurgulandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Sumud Filosunu temsilen yaplan kağıt gemiler ABD Büyükelçiliği önüne bırakıldı
