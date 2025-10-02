Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu'
Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu'
İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırısına tepki olarak Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
22:12 02.10.2025
İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırısına tepki olarak Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.
Göstericiler, saldırıyı protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, saldırıyı protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Kalabalık, İsrail’i ve ABD’yi hedef alan sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

Kalabalık, İsrail’i ve ABD’yi hedef alan sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' ve 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu' sloganları öne çıktı.

'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' ve 'İnsanlığın onuru Sumud Filosu' sloganları öne çıktı.

Protestocular, elçilik önünde nöbet eylemi başlatarak saldırıya karşı duruş gösterdi.

Protestocular, elçilik önünde nöbet eylemi başlatarak saldırıya karşı duruş gösterdi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye insani yardım taşıdığı vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye insani yardım taşıdığı vurgulandı.

Sumud Filosunu temsilen yaplan kağıt gemiler ABD Büyükelçiliği önüne bırakıldı

Sumud Filosunu temsilen yaplan kağıt gemiler ABD Büyükelçiliği önüne bırakıldı

