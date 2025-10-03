https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/iranda-53-buyuklugunde-deprem-1099867909.html
İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem
İran'ın Zevare bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran ve Kum'da da hissedilen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
İran Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü İsfahan’ın kuzeydoğusundaki Zevare bölgesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerel saatle 00.05’te kaydedildi.Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, başkent Tahran ve Kum kentlerinde de hissedildi.Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirmedi.
