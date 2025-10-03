Türkiye
İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri ve ilk kadın Başpiskoposu Sarah Mullally oldu
İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri ve ilk kadın Başpiskoposu Sarah Mullally oldu
Sarah Mullally, İngiltere Kilisesi'nin yeni Canterbury Başpiskoposu olarak atandı. Mullally, dünya genelinde 85 milyon Anglikan'ın ruhani lideri görevini... 03.10.2025
2025-10-03T12:31+0300
2025-10-03T12:33+0300
dünya
canterbury başpiskoposu
justin welby
i̇ngiltere kilisesi
sarah mullally
İngiltere Kralı'nın başında olduğu İngiltere Kilisesi'nde Canterbury Başpiskoposu, en yetkili piskopos olarak görev yapmaktadır. 63 yaşındaki Sarah Mullally, bugün itibariyle İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri oldu. Mullally, 2018’de Londra Piskoposu olmuştu – bu da onu, Canterbury ve York başpiskoposlarından sonra İngiltere Kilisesi’ndeki üçüncü en kıdemli piskopos yapmıştı.Sarah Mullally kimdir?Mullally, kariyerini kilisede devam ettirmeden önce Londra’daki hastanelerde hemşire olarak çalıştı. Sırasıyla İngiltere’nin Baş Hemşiresi ve Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) hasta deneyimi direktörü olarak görev yaptı.Mullally’nin başpiskoposluğa yükselmesi, geçen yıl 'çocuk istismarı örtbası skandalı' nedeniyle istifa eden eski ruhani lider Justin Welby’nin reformları sonrası oldu. Welby, on yıl önce kadınların piskopos olarak takdis edilmesine izin vermişti.
SON HABERLER
İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri ve ilk kadın Başpiskoposu Sarah Mullally oldu

12:31 03.10.2025 (güncellendi: 12:33 03.10.2025)
Abone ol
Sarah Mullally, İngiltere Kilisesi'nin yeni Canterbury Başpiskoposu olarak atandı. Mullally, dünya genelinde 85 milyon Anglikan’ın ruhani lideri görevini üstlenen ilk kadın oldu.
İngiltere Kralı'nın başında olduğu İngiltere Kilisesi'nde Canterbury Başpiskoposu, en yetkili piskopos olarak görev yapmaktadır. 63 yaşındaki Sarah Mullally, bugün itibariyle İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri oldu.
Mullally, 2018’de Londra Piskoposu olmuştu – bu da onu, Canterbury ve York başpiskoposlarından sonra İngiltere Kilisesi’ndeki üçüncü en kıdemli piskopos yapmıştı.

Sarah Mullally kimdir?

Mullally, kariyerini kilisede devam ettirmeden önce Londra’daki hastanelerde hemşire olarak çalıştı. Sırasıyla İngiltere’nin Baş Hemşiresi ve Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) hasta deneyimi direktörü olarak görev yaptı.
Mullally’nin başpiskoposluğa yükselmesi, geçen yıl 'çocuk istismarı örtbası skandalı' nedeniyle istifa eden eski ruhani lider Justin Welby’nin reformları sonrası oldu. Welby, on yıl önce kadınların piskopos olarak takdis edilmesine izin vermişti.
