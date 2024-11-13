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Charles'ı 'taçlandıran' İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, çocukların binlerce kez kırbaçlandığı anlaşılınca istifa etti
Charles'ı 'taçlandıran' İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, çocukların binlerce kez kırbaçlandığı anlaşılınca istifa etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, dini yaz kamplarını yöneten bir avukatın 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T10:01+0300
2024-11-13T10:30+0300
dünya
canterburry başpiskoposu justin welby
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dini duyguları istismar
çocuk istismarı
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İngiltere Kilisesi'nin başı ve dünya genelinde 165 ülkede yaşayan 85 milyon Anglikan'a ruhani liderlik yapan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı şiddet istismarı yapan avukatı 'fırsatı varken' adalete teslim etmediği için suçlandı. Çocuklar binlerce kez kırbaçlanmışİngiltere'de en büyük istismar skandallarından biri olan olayda, İngiliz John Smyth QC adlı avukatın, 1970'li ve 1980'li yıllarda Dorset'teki bir dini yaz kampındaki 100'den fazla erkek çocuğunu evine davet ederek 'cinsel bir motivasyonla' kırbaçladığı ortaya çıkmıştı.Geçen hafta açıklanan Makin Raporu'nda istismara uğrayan çocukların ifadelerine yer verildi ve çocuklardan sekizinin, John Smyth QC tarafından üç yıl boyunca toplam 14 bin kırbaç cezasına çarptırıldığı, ikisinin ise toplam 8 bin kırbaç darbesi aldığı belirtildi. Kilise yetkililerinin olayı bildiği, Smyth'in hiçbir zaman tam olarak ifşa edilmediği ve bu nedenle istismarına devam ettiği rapora yansıdı. Smyth'in başka bir ülkeye gitmesi teşvilk edildi ve burada tacizlerine devam ettiği belirlendi. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin olayı 2013'te öğrendiği ve fırsatı varken tacizci avukatı adalete teslim etmediği için meslektaşları tarafından istifaya çağrıldı. Welby, istifa çağrılarını dinleyerek dün akşam istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. İngiltere Kralı Charles'a tacını giydiren Welby, dün akşam istifa çağrılarını dinleyerek görevinden ayrıldı. İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Welby, 2013 yılında olayı öğrendiğini ve polisi bilgilendirdiğini ifade ederek "Yanlış bir şekilde doğru çözümün takip edeceğine inandım" dedi. 'Kişisel ve kurumsal sorumluluğu alması gerektiğinin' çok açık olduğunu belirten Welby istifa mektubunda şunları kaydetti:
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canterburry başpiskoposu justin welby, justin welby, istismar, dini duyguları istismar, çocuk istismarı, canterbury başpiskoposu, şiddet, çocuğa şiddet
canterburry başpiskoposu justin welby, justin welby, istismar, dini duyguları istismar, çocuk istismarı, canterbury başpiskoposu, şiddet, çocuğa şiddet

Charles'ı 'taçlandıran' İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, çocukların binlerce kez kırbaçlandığı anlaşılınca istifa etti

10:01 13.11.2024 (güncellendi: 10:30 13.11.2024)
© AP Photo / Victoria JonesKral Charles'a tacını giydiren İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, skandal sonrası istifa etti
Kral Charles'a tacını giydiren İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, skandal sonrası istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Victoria Jones
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İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, dini yaz kamplarını yöneten bir avukatın 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı şiddet istismarının rapora yansımasıyla istifaya çağrılmıştı. Welby dün akşam istifa mektubunu yazarak ruhani liderlikten istifa etti.
İngiltere Kilisesi'nin başı ve dünya genelinde 165 ülkede yaşayan 85 milyon Anglikan'a ruhani liderlik yapan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı şiddet istismarı yapan avukatı 'fırsatı varken' adalete teslim etmediği için suçlandı.

Çocuklar binlerce kez kırbaçlanmış

İngiltere'de en büyük istismar skandallarından biri olan olayda, İngiliz John Smyth QC adlı avukatın, 1970'li ve 1980'li yıllarda Dorset'teki bir dini yaz kampındaki 100'den fazla erkek çocuğunu evine davet ederek 'cinsel bir motivasyonla' kırbaçladığı ortaya çıkmıştı.
Geçen hafta açıklanan Makin Raporu'nda istismara uğrayan çocukların ifadelerine yer verildi ve çocuklardan sekizinin, John Smyth QC tarafından üç yıl boyunca toplam 14 bin kırbaç cezasına çarptırıldığı, ikisinin ise toplam 8 bin kırbaç darbesi aldığı belirtildi.
Kilise yetkililerinin olayı bildiği, Smyth'in hiçbir zaman tam olarak ifşa edilmediği ve bu nedenle istismarına devam ettiği rapora yansıdı. Smyth'in başka bir ülkeye gitmesi teşvilk edildi ve burada tacizlerine devam ettiği belirlendi. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin olayı 2013'te öğrendiği ve fırsatı varken tacizci avukatı adalete teslim etmediği için meslektaşları tarafından istifaya çağrıldı. Welby, istifa çağrılarını dinleyerek dün akşam istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İngiltere Kralı Charles'a tacını giydiren Welby, dün akşam istifa çağrılarını dinleyerek görevinden ayrıldı. İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Welby, 2013 yılında olayı öğrendiğini ve polisi bilgilendirdiğini ifade ederek "Yanlış bir şekilde doğru çözümün takip edeceğine inandım" dedi. 'Kişisel ve kurumsal sorumluluğu alması gerektiğinin' çok açık olduğunu belirten Welby istifa mektubunda şunları kaydetti:
"Son birkaç gün, İngiltere Kilisesi'nin tarihi koruma başarısızlıkları karşısında uzun zamandır hissettiğim derin utanç duygumu tazeledi."
İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
İngiltere Kilisesi'nin lideri, 100'den fazla erkek çocuğa şiddet raporundan istifaya çağrıldı
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