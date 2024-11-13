https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kral-charlesa-tacini-giydiren-ingiltere-kilisesinin-basi-welby-skandal-sonrasi-istifa-etti-1090327067.html

Charles'ı 'taçlandıran' İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, çocukların binlerce kez kırbaçlandığı anlaşılınca istifa etti

Charles'ı 'taçlandıran' İngiltere Kilisesi'nin başı Welby, çocukların binlerce kez kırbaçlandığı anlaşılınca istifa etti

Sputnik Türkiye

İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Welby, dini yaz kamplarını yöneten bir avukatın 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T10:01+0300

2024-11-13T10:01+0300

2024-11-13T10:30+0300

dünya

canterburry başpiskoposu justin welby

justin welby

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şiddet

çocuğa şiddet

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İngiltere Kilisesi'nin başı ve dünya genelinde 165 ülkede yaşayan 85 milyon Anglikan'a ruhani liderlik yapan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 100'den fazla erkek çocuğa kırbaçla uyguladığı şiddet istismarı yapan avukatı 'fırsatı varken' adalete teslim etmediği için suçlandı. Çocuklar binlerce kez kırbaçlanmışİngiltere'de en büyük istismar skandallarından biri olan olayda, İngiliz John Smyth QC adlı avukatın, 1970'li ve 1980'li yıllarda Dorset'teki bir dini yaz kampındaki 100'den fazla erkek çocuğunu evine davet ederek 'cinsel bir motivasyonla' kırbaçladığı ortaya çıkmıştı.Geçen hafta açıklanan Makin Raporu'nda istismara uğrayan çocukların ifadelerine yer verildi ve çocuklardan sekizinin, John Smyth QC tarafından üç yıl boyunca toplam 14 bin kırbaç cezasına çarptırıldığı, ikisinin ise toplam 8 bin kırbaç darbesi aldığı belirtildi. Kilise yetkililerinin olayı bildiği, Smyth'in hiçbir zaman tam olarak ifşa edilmediği ve bu nedenle istismarına devam ettiği rapora yansıdı. Smyth'in başka bir ülkeye gitmesi teşvilk edildi ve burada tacizlerine devam ettiği belirlendi. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin olayı 2013'te öğrendiği ve fırsatı varken tacizci avukatı adalete teslim etmediği için meslektaşları tarafından istifaya çağrıldı. Welby, istifa çağrılarını dinleyerek dün akşam istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. İngiltere Kralı Charles'a tacını giydiren Welby, dün akşam istifa çağrılarını dinleyerek görevinden ayrıldı. İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Welby, 2013 yılında olayı öğrendiğini ve polisi bilgilendirdiğini ifade ederek "Yanlış bir şekilde doğru çözümün takip edeceğine inandım" dedi. 'Kişisel ve kurumsal sorumluluğu alması gerektiğinin' çok açık olduğunu belirten Welby istifa mektubunda şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ingiltere-kilisesinin-lideri-100den-fazla-erkek-cocuga-siddet-raporundan-istifaya-cagrildi-1090288631.html

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