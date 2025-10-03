Türkiye
Erdoğan ve Trump telefonla görüştü: Gazze'deki son durum ele alındı
Erdoğan ve Trump telefonla görüştü: Gazze'deki son durum ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde...
2025-10-03T18:08+0300
2025-10-03T18:18+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
donald trump
gazze
haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Trump'tan Hamas duyurusuGörüşmeden hemen önce Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'a, 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etmeleri için verdiği süreyi Washington saatiyle Pazar günü 18.00'e (TSİ ile Pazartesi 01.00) 'uzattığını' duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/son-dakika-trump-hamasa-verdigi-sureyi-uzatti-bu-son-sanslari-1099893227.html
türki̇ye
gazze
erdoğan, trump, görüşme, telefon görüşmesi, gazze, barış planı, i̇srail, hamas
erdoğan, trump, görüşme, telefon görüşmesi, gazze, barış planı, i̇srail, hamas

Erdoğan ve Trump telefonla görüştü: Gazze'deki son durum ele alındı

18:08 03.10.2025 (güncellendi: 18:18 03.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan'ın 'Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını belirttiği' ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Washington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Trump'tan Hamas duyurusu

Görüşmeden hemen önce Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'a, 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etmeleri için verdiği süreyi Washington saatiyle Pazar günü 18.00'e (TSİ ile Pazartesi 01.00) 'uzattığını' duyurmuştu.
Gazze Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
Trump Hamas'a verdiği süreyi uzattı: 'Bu son şansları, yoksa kimsenin görmediği bir cehennem kopar'
17:33
